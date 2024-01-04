Hollanda'da Muhammed en çok tercih edilen 2. isim oldu Hollanda'da 2023 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri paylaşıldı. Verilere göre erkek bebeklere verilen isimler listesinde Muhammed ikinci sırada yer aldı

Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB), ülkede en çok tercih edilen bebek isimlerini paylaştı.

Verilere göre, ülkede geçen yıl yeni doğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 888 ile Noah, kızlarda da 681 ile Julia oldu.

Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 721 ile Muhammed, erkek bebeklere en çok verilen isimler arasında ikinci sırayı aldı.

2022'de de ikinci sırada yer alan Muhammed ismi 671 kez tercih edilmişti.

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