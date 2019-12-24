Honduras'ta mahkumlar ayaklandı

Honduras'ta hafta sonunda iki hapishanede yaşanan ayaklanmalarda en az 36 mahkum yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre ilk isyan Cuma akşamı, sahil kasabası Tela'daki cezaevinde yaşandı.
Burada yaşanan çatışmalarda 18 mahkum ölürken, 16 mahkumun da yaralandığı açıklandı.
İkinci isyan ise Pazar akşamı, başkent Tegucigalpa'nın kuzeyindeki El Porvenir Hapishanesi'nde yaşandı.
Çatışmalarda en az 20 mahkumun yaşamını yitirdiği kaydedildi.
KONTROLÜ SAĞLAYAMIYORLAR
Polis ve ordu güçlerinin halen isyan çıkan hapishanelerde kontrolü sağlamakta güçlük çektiği belirtildi.
Yetkililer, rakip çeteler arasında çıkan olaylarda bıçak, pala ve ateşli silahların kullanıldığını ifade etti.
Olayların, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in yaklaşık 21 bin mahkumun kaldığı 27 büyük hapishanede kontrolü polis ve ordu güçlerine devretme kararının ardından patlak vermesi dikkati çekti.
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