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Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20),Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı.
Ayla Acar’ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi’ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye Buse’yi bulmak için AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri havadan, karadan ve dalgıçlarda dere içerisinden arama çalışması başlattı. Yaralanan Ayla Acar, Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
BURAYA GELMEYİN DEMİŞTİM"
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı. Derede bulunan otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Bu sırada olayın gerçekleştiği sanayi sitesinde esnaf olan Ahmet Acar’ın şok içerisinde olduğu gözlendi. Kemer Kaymakamlığını vekaleten yürüten Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten Baba Acar’ı sakinleştirmeye çalıştı. Olay öncesi eşiyle telefonla görüştüğünü anlatan Acar, “Ona, buraya gelme’ dedim. Ben dört duvar arasında kapalı kaldım, gidip denizde dalgaları seyredeceğim’ demişti” dedi.
Bölgede Üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilirken, 2 çocuk babası Acar’ın yıllar önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
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