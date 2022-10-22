Hostes Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur? Hostes Olma Şartları Neler ve Boy-Kilo-Yaş Sınırı Var Mı?

Hostes nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? 0:00 / 0:00

Hostes Alımı Şartları

Hostes alımı şartları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

En azından lise mezunu olmak ama bazı hava yolu şirketleri temel koşul olarak üniversite mezunu olma gerekliliği arayabilir.

İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşup anlamak ve belki bir yabancı dil daha bilmek.

C. vatandaşı olmak.

Adli sicil kaydının temizliği.

Erkeklerin askerliğini bitirmiş olması.

Havaalanları tarafından belirlenen fiziksel yeterliliklere sahip olmak ve bunu sağlık raporuyla belgelemek.

Başvuru öncesinden hiçbir hava yolu firması tarafından kendisine disiplin cezası verilmemiş olmak.

Başvuru yapılan hava yolu firmasına uygun bir ilde ikameti olmak.

Kadınlar için 160-180, erkekler için de 170-180 boy aralığında bulunmak.

Hostes Olma Şartları

Hostes olma şartları arasında bazıları temel gibi görünse de her hava yolu şirketinin farklı beklentileri olabilir. O nedenle başvuru yapmadan önce başvuru ilanındaki özel ve genel koşullar ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.

Hostes Nasıl Olunur?

Hostes olmak isteyen pek çok kişi vardır. Bu yüzden hostes nasıl olunur? Diye merak ederler. Öncelikle hostes adaylarından beklenen temel koşullar vardır. Bunlar arasında boy-kilo ve yabancı dil bilmek öne çıkmaktadır. Bunun dışında genel koşullar da bulunmaktadır. Tüm bunları sağlayan kişiler hava yolu şirketleri tarafından açılan başvuru ilanlarına başvuruları yapabilirler. Sonrasında CV’ler arasında şirket uygun gördüklerini mülakata çağırır. Mülakatlar genellikle sözlü ve yazılı olur. Bu mülakatları başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler hostes olabilirler. Ancak hostes olmak isteyenlerin dış görünüşü, davranışları ve konuşması oldukça önemlidir. Örneğin dövme ve piercing takan birinin hostes olarak kabul edilmesi pek mümkün değildir. Bütün hava yolu şirketleri koşullarını tam anlamıyla karşılayan kişileri kabul eder.

Hostes Olmak İçin Ne Yapmak Lazım?

Hostes olmak isteyen kişiler hostes olmak için ne yapmak lazım? Sorusunu çok fazla sorarlar. Öncelikle asgari şartlar yerine getirilmelidir. Bunları yerine getiren kişi hava yolu şirketlerinin başvuru ilanlarına başvurarak eğer kabul edilirse hostes olabilir.

Hostes Olmak İçin Boy Kilo Şartı

Hostes olmak için boy kilo şartı kadın ve erkeğe göre değişmektedir. Kadınlar 45-67 kg aralığında olmalıdır. Erkekler için boy limiti 170-190 aralığında olup kadınlarda bu 160-180 aralığındadır.

Hostes Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Hostes olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diye merak edenlere çoğu hava yolu şirketinin en az lise mezunu aradığını söyleyebiliriz. Bunun dışında bazı ilanlar özellikle üniversite mezunu hostesler arayabilirler. Bunun dışında sivil havacılık ve havacılıkla ilgili bölümler de hostes olmak için okunabilir.

Hostes Olmak İçin Yaş Sınırı Var mı?

Hostes olmak için yaş sınırı var mı? Diye merak edenler için 39 olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaş yeni belirlenmiştir.