Hrant Dink Vakfı: Tehdit ediliyoruz

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Hrant Dink Vakfı, 27-28 Mayıs tarihlerinde e-mail yoluyla yazılı ölüm tehdidi aldıklarını duyurdu. Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada ölüm tehditlerinin Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne ve İstanbul Valiliği'ne bildirildiği belirtildi.

Açıklamada "Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de resmi kurumların bilgisi dahilinde ve herkesin gözü önünde" katledildiği hatırlatılarak "Hrant Dink Vakfı'nı 'kardeş masalları' anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink'i ve avukatlarımızı ölümle tehdit ediyor" denildi.

Irkçı, ayrımcı ve nefret dilinin bu yaklaşımları cesaretlendireceği belirtilen açıklamada "2007'den sonra daha adil, özgür, eşit bir Türkiye'ye katkı sunmak için kurulan ve o günden beri çalışmalarını bu yönde sürdüren Hrant Dink Vakfı olarak, tüm farklılıkların bir arada yaşadığı, ifade özgürlüğünün sonuna kadar kullanıldığı bir ülkeye kavuşma hayaliyle, ayrımcılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.