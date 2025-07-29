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        HSK'dan İnan Kıraç davasına inceleme

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:51
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        HSK'dan İnan Kıraç davasına inceleme
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        Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Yılmaz Tunç'un talimatı ile iş insanı İnan Kıraç hakkında İstanbul Anadolu 18'inci Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve vesayet kararları ile ilgili iddialara ilişkin HSK tarafından inceleme başlatıldı.

        İş insanı İnan Kıraç hakkında İstanbul Anadolu 18'inci Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarıyla ilgili bazı iddialarla ilgili olarak Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla inceleme başlatıldı. HSK, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirdi. Bu kapsamda mahkeme hakiminin, vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri, dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı ve yüksek meblağlı vekalet ücreti ödemesi iddiaları kapsamlı şekilde incelenecek ve rapor hazırlanacak.

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