HSK'dan İnan Kıraç davasına inceleme

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Yılmaz Tunç'un talimatı ile iş insanı İnan Kıraç hakkında İstanbul Anadolu 18'inci Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve vesayet kararları ile ilgili iddialara ilişkin HSK tarafından inceleme başlatıldı.

İş insanı İnan Kıraç hakkında İstanbul Anadolu 18'inci Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarıyla ilgili bazı iddialarla ilgili olarak Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla inceleme başlatıldı. HSK, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirdi. Bu kapsamda mahkeme hakiminin, vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri, dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı ve yüksek meblağlı vekalet ücreti ödemesi iddiaları kapsamlı şekilde incelenecek ve rapor hazırlanacak.