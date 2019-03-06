Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) Genel Kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplandı. Toplantıda, 2016’dan beri üzerinde çalışılan Türk Yargı Etiği Bildirgesi ele alındı. “Güven veren adalet” anlayışıyla hazırlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin önümüzdeki günlerde açıklanacak.

HSK’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi, Yargı Etiği konusunda çalışmalar yapmak üzere 2016 yılında HSK bünyesinde Yargı Etiği Bürosu oluşturulmuştu. Ayrıca 2017-2021 Yargı Strateji Belgesinde de ‘Etik Kuralları Belirleme Çalışmalarının Yapılması’ hedefi yer almıştı. Bu süreçte, uluslararası belgeler taranmış, hakim-savcılar başta olmak üzere yargı çevreleri ile geniş istişareler gerçekleştirilmiş, UYAP üzerinden anketler yapılmış ve bu yolla özgün Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni ortaya çıkarılmıştır. Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı sıfatı ile Adalet Bakanımızın başkanlığında toplanan HSK, Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni üzerinde son değerlendirmelerini yapmıştır. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde, Hakim ve Savcılar “Bağımsızdırlar”, “Tarafsızdırlar”, “Yargıya Olan Güveni Temsil Ederler”, “Mesleğe Yaraşır Şekilde Davranırlar” gibi başlıklar yer almaktadır."