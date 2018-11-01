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REŞAT BALCIOĞLU: Ahmet Kural bütün kuralları çiğnedi, bir kadın tokatlamadığı kalmıştı onu da yaptı... Üstelik Sıla gibi herkasin takdir ettiği bir kadını dövmek Ahmet Kural'ı bitirmiştir... Her ne kadar komik filmleri ile milyonları güldürse de Ahmet Kural bana göre bu olayla bütün kredisini tüketmiş, oyunculuk kariyerini de çöpe atmıştır! Bu olayın detayları yavaş yavaş ortaya çıkacaktır, Ahmet Bey her gün rezil rüsva olmaya devam edecektir ancak özür de dilese yalvarsa da artık kendisini kurtaramayacaktır... İki çift lafımda Sıla'ya; sen daha iyilerine layıksın. Böyle erkekliğini şiddet ile gösteren sanatçı görünümlü adamlarla ne işin var? Geçmiş olsun Sıla, seninleyim..