Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi. HT Masa ekibi, Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'ya şiddet uygulamasını değerlendirdi.
ESİN ÖVET: Yuh diyor başka da bir şey demiyorum. Bu ne demektir? Sıla'yı bu kadar darp edecek kadar ne yaşamış olabilirsin sen? Evleneceklerini konuşurken darptan bahsediyoruz pes! Ben Ahmet Kural'ın şiddete eğillimli olduğunu biliyordum ama artık bu kadarına cesaret edebilecegini beklemiyordum. Sıla şiddeti, hakareti yiyip yutacak bir kabul edecek, bir kadın değil. 'Aman duyulmasın, etmesin' de demez. Haklıysa sonuna kadar hakkını savunacak bir kadın ki, herkes böyle yapması gerekiyor. Ortada bir şiddet var.
İPEK DURKAL: Ahmet Kural’ın nişanlılığından bu yana adı hep ‘kadına şiddet’ ile yan yana. Hatırlayın bir de parmak kırma olayı var. Keşke o dönemlerde rehabilite olsaydı da iş buralara kadar gelmeseydi. Sıla’ya büyük geçmiş olsun. Ve Ahmet Kural ismine de bu saatten sonra geçmiş olsun. Maddi manevi bitişinin başlangıcı bugün...
KADİR KAYMAKÇI: Ahmet Kural'a cezasını sektörün, hayranlarının vermesi gerek bence! Yapımcılar projelerini geri çevirmeli, seyirciler filmlerini izlememeli, reklamında oynadığı şirket sözleşmeyi feshetmeli! Batı'da bir ünlü böyle bir halt yediğinde başına bunlar geliyor. Ama burada Ahmet Efendi'ye hiçbir şey olmayacak! Murat Cemcir dayakçı arkadaşını yanına alıp yine birlikte film çekecek, yine insanlar sinemaya onların filmin görmeye gidecek! Ahmet Bey, “Adamım” diye ortalıkta gezmeye devam edecek! Sıla'nın yediği dayak yanına kar kalacak! Tıpkı daha önce Ahmet Kural'ın Naz Çekem'in parmağını kırdığının unutulması gibi bu da unutulup gidecek. Naz Çekem'i dövdüğünde ne olmuştu ki Sıla'yı 45 dakika dövdüğünde, yerlerde sürükleyip, kafasına vurduğunda bir şey olsun! Sıla'ya büyük geçmiş olsun... Ahmet Kural gibi kadına el kaldıran zavallıları da Allah ıslah etsin!
OBEN BUDAK: İnanılır gibi değil, bu adamlara bir haller oldu. Herkes çok sinirli, herkes çok sert. Sıla da sevdiği için geri dönen kadınlar kervanına katılmış ama bu travma zor atlatılır. Sıla gibi güçlü bir kadın savcılığa başvurduysa durum çok ciddi demek ki. Umarım mahkeme Ahmet için terapi kararı çıkarır...
REŞAT BALCIOĞLU: Ahmet Kural bütün kuralları çiğnedi, bir kadın tokatlamadığı kalmıştı onu da yaptı... Üstelik Sıla gibi herkasin takdir ettiği bir kadını dövmek Ahmet Kural'ı bitirmiştir... Her ne kadar komik filmleri ile milyonları güldürse de Ahmet Kural bana göre bu olayla bütün kredisini tüketmiş, oyunculuk kariyerini de çöpe atmıştır! Bu olayın detayları yavaş yavaş ortaya çıkacaktır, Ahmet Bey her gün rezil rüsva olmaya devam edecektir ancak özür de dilese yalvarsa da artık kendisini kurtaramayacaktır... İki çift lafımda Sıla'ya; sen daha iyilerine layıksın. Böyle erkekliğini şiddet ile gösteren sanatçı görünümlü adamlarla ne işin var? Geçmiş olsun Sıla, seninleyim..
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