Hülya Açıkgöz kardeşi Hadise ile olan fotoğraflarını sildi

Menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, stilisti olan kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de artık çalışmama kararı almıştı. Hülya Açıkgöz de sosyal medya hesabından Hadise ile tüm fotoğraflarını kaldırdı