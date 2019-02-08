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"NİHAT BANA SÜRPRİZ YAPACAK"

Gösterime bir diğer katılan isim ise süperstar Ajda Pekkan oldu. Filme 'O Benim Dünyam' şarkısını vererek bir parçası olduğunu ifade eden Ajda Pekkan, film dışındaki yöneltilen sorulara ise, "Yeni albümümüzün hazırlıkları başladı. Nisan başı gibi çıkarmayı planlıyoruz. Mart ayı içerisinde de Nihat Odabaşı klibi çekecek. Klibin senaryosu bana da sürpriz olacak. Nihat bir şeyler hazırladı ama bana sürpriz yapacak" dedi.