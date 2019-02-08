Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, özel gösterime katılan isimler arasında filmin oyuncu kadrosundan Leyla Feray, Kıvanç Kasabalı, Saim Karakale, Onur Gökhan Gökçek ve yönetmen Dila Bulut; Nilüfer Bulut, Meltem Demirören Oktay, Sevil Sabancı-Ferhat Ferhangil, Emine Sabancı Kamışlı, Demet Sabancı Çetindoğan, Ajda Pekkan, Hülya Avşar-Zehra Çilingiroğlu, Arda Bozkurt, Nida Bulut Bozkurt, Mahsun-Ece Kırmızıgül, Buğra Gülsoy, Dolunay Soysert, Hediye Güral Gür, Hüseyin-Kezban Hatemi, Lal Dedeoğlu, Müge Sırmabıyık, Şükran Güzeliş, Zehra Neşe Kavak yer aldı.
Yönetmen ve senarist Dila Bulut filmin dünyadaki ilk gösteriminin Amerika’da olduğunu söyleyerek, "Aries Amerika’da Soho House New York Film Club’ın Eylül ayında gösterim için seçilen film oldu. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir gelişmeydi. Filmin İstanbul’da çekilmiş olması, sorguladığı içsel dünya ve yabancı bir dilde olması seyircilerin merakını uyandıran unsurlar oldu. New York’taki prömiyerde katılımcılar arasında yer alan Javier Salinas, düzenlediği Mendoza Arjantin Film festivaline filmi bizzat davet etti" dedi.
"SEKTÖR ÇOK ÖNEMLİ BİR İSMİ KAZANIYOR"
Özel gösterime kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte katılan Hülya Avşar, enerjisi ve neşeli halleriyle herkesi gülümsetti. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, "Dila inanılmaz başarılı bir isim. Amerika'da uzun yıllar bunun eğitimini alıp güzel işler başardı. Sektör çok önemli bir ismi kazanıyor artık. Bu film için bana da teklifte bulunsaydı bayıla bayıla yer alırdım"dedi.
"PAZARLIKTA ANLAŞIRSAK NEDEN OLMASIN"
Geçtiğimiz günlerde bir dizi için görüşme gerçekleştiren Hülya Avşar, bu konunun hatırlatılması üzerine, "Çekimleri yaza denk geliyor. Ben de yazımı harcamak istemiyorum doğrusu. Eğer yapımcıyla pazarlıkta anlaşırsak neden olmasın. Hala üzerinde durduğumuz bir proje" dedi.
"BU KONUDA EGOİSTİM"
"Hülya Avşar'ı ikna etmek zor mudur?" sorusuna açık yüreklilikle cevap veren Avşar kızı, "Dizi konusunda evet. Benim özel hayatım çok önemli. Ben gün içerisinde kızıma, arkadaşlarıma, sporuma zaman ayrılamadıktan sonra ne yapayım işi? Ben bu konuda biraz egoist davranıyorum ama bunlar bana biraz zor geliyor. İnternet dizisi kısa mesela, neden olmasın? Bu konuda tembellik yapıyorum ne yalan söyleyeyim" dedi.
"İLERİDE SÜRPRİZ YAPABİLİRİM"
Bir ara YouTube kanalı açmayı düşündüğünü söyleyen Avşar, "Bu fikirden daha sonra vazgeçtim. Bence biz henüz doğru düzgün kullanamıyoruz ama ileride sürpriz yapabilirim" dedi.
"ALICI GÖZÜYLE BAKIYORUM"
Kaya Çilingiroğlu'nu şu an çok yakışıklı bulduğunu ifade eden Hülya Avşar, "Eskiye göre şu an daha yakışıklı valla, yalan mı? Bazen alıcı gözüyle bakıyorum, ara ara bakıyorum hoş geliyor gözüme. Güzel de giyiniyor artık" ifadelerini kullandı.
Kızı Zehra'nın doğum gününün hatırlatılan ve kızına ne aldığı sorulan Hülya Avşar, "Zehra hediyeyi 10 gün öncesinden alıyor zaten. Bana sadece 'anne bunu aldım' diyor. Anlayacağınız sadece faturası bana geliyor" diyerek gülümsedi.
"NİHAT BANA SÜRPRİZ YAPACAK"
Gösterime bir diğer katılan isim ise süperstar Ajda Pekkan oldu. Filme 'O Benim Dünyam' şarkısını vererek bir parçası olduğunu ifade eden Ajda Pekkan, film dışındaki yöneltilen sorulara ise, "Yeni albümümüzün hazırlıkları başladı. Nisan başı gibi çıkarmayı planlıyoruz. Mart ayı içerisinde de Nihat Odabaşı klibi çekecek. Klibin senaryosu bana da sürpriz olacak. Nihat bir şeyler hazırladı ama bana sürpriz yapacak" dedi.
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