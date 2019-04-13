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Çiligiroğlu'na eski eşi Hülya Avşar'dan şaşırtan bir yorum geldi. Avşar, Çilingiroğlu'nun paylaşımına, "Vay! Tekrar mı alsam seni?" yorumunu yaptı. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ın bu yorumuna ne yanıt vereceği ise takipçileri tarafından merak konusu oldu.