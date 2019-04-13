Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum

Giriş: 13.04.2019 - 17:02 | Güncelleme:  

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yaptığı yorumla şaşırttı. Avşar, Çilingiroğlu'na, "Vay! Tekrar mı alsam seni?" notunu düştü

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    Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

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    Çiligiroğlu'na eski eşi Hülya Avşar'dan şaşırtan bir yorum geldi. Avşar, Çilingiroğlu'nun paylaşımına, "Vay! Tekrar mı alsam seni?" yorumunu yaptı. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ın bu yorumuna ne yanıt vereceği ise takipçileri tarafından merak konusu oldu.

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    Öte yandan Çilingiroğlu, yaklaşık bir yıldır Seda Sevin ile aşk yaşıyor.

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