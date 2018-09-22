7 | 16

"HERKES HÜLYA'YA ASILIYOR"



Hülya çok güzel bir kadın ve herkes ona asılıyor. Biz Hülya ile ayrıldıktan sonra benim çevremden birilerdi de Hülya ile görüşmek istemiş sonradan duydum. Şu an o kişilerle konuşmuyorum. Selam vermek ayrı bir şey de evime gelip gitmiş, ben onun evine gitmişim böyle tipler asılmış Hülya’ya onlarla konuşmam söz konusu değil.