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"KENDİNİ VAHŞİ BATI'DA SANIYOR"

Bu olayda kadının yaptığı da yanlış. Ama biliyorsunuz ki bu eskinin rövanşı belli ki. Caner Erkin ve Arda yakın arkadaş. Sonra Arda gece kulübünde bunu görmüş intikam almak istemiş. Kendini de Vahşi Batı da zannediyor korumaları olduğu için. Ondan sonra silahla hastaneye gitmesi daha da beter zaten.