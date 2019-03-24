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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Hülya Avşar, "Bence şu dönem, bizim camia çok karışık. Yapılan işlerde hüsrana uğranıyor, istenilen reytingler alınmıyor. Televizyonlarda yapılan işlere çok değer verilmiyor. Durum böyle olunca ara vermekte fayda var diye düşündüm. Sektör biraz canlansın ben de geri döneceğim" dedi.