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Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Avşar'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı. Avşar hakkında, "Genç kızlara taş çıkartır", "Yaşına rağmen çok güzel", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı.