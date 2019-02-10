Hülya Avşar sosyal medyayı salladı

Giriş: 10.02.2019 - 11:57 | Güncelleme:  

Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Avşar, bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi

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    Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Avşar'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı. Avşar hakkında, "Genç kızlara taş çıkartır", "Yaşına rağmen çok güzel", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı.

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    Avşar, geçtiğimiz günlerde imajını yenilemişti. Avşar, uzun zamandır kahverengi olan saçını sarıya boyatmıştı. 

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