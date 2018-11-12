Hülya Avşar’ın havuz keyfi

Hülya Avşar, deniz sezonu kapanmasına rağmen yüzme keyfinden ödün vermiyor. Sosyal medya hesabından havuzda yüzdüğü bir videosunu paylaşan Hülya Avşar, yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşıma 30 binin üzerinde beğeni aldı