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Hülya Koçyiğit kimdir? Hülya Koçyiğit kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Koçyiğit'in oynadığı filmler...

Eski Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit sosyal medyada gündem oldu. Son günlerde özellikle sosyal paylaşım platformlarında adına sık rastladığımız Hülya Koçyiğit kimdir? Hülya Koçyiğit kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Koçyiğit'in oynadığı filmler...

Hülya Koçyiğit kimdir? Hülya Koçyiğit kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Koçyiğit'in oynadığı filmler...

Yaptığı açıklamalarla sık sık sosyal medya konusu olan Hülya Koçyiğit yine Trend Topic listesine girdi. Peki Hülya Koçyiğit kimdir? Hülya Koçyiğit kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Koçyiğit'in oynadığı filmler...

HÜLYA KOÇYİĞİT KİMDİR?

Hülya Koçyiğit 12 Aralık 1947'de Kuzguncuk, Üsküdar'da doğdu. Türk sinema, televizyon ve dizi oyuncusu olan Hülya Koçyiğit, 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçildi. 1991-1992'de kurucusu olduğu SO-DER'e başkan seçilen Koçyiğit bu görevi 4 yıl sürdürdü ve hâlen yönetim kurulunda görev yapıyor.

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN KIZI KİM?

Hülya Koçyiğit 1968'de o dönem Fenerbahçe'de futbol oynayan Selim Soydan ile evlendi. Bu evliliğinden Gülşah adında bir kızı dünyaya geldi. Hülya Koçyiğit'in Neslişah ve Aslışah adlarında iki torunu vardır. Kızı Gülşah küçük yaşlarda birkaç sinema filminde rol aldı. Hülya Koçyiğit bir süre şarkıcılık da yapmıştır. Oyuncu Engin Altan Düzyatan torunu Neslişah Alkoçlar ile evlidir.

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN HAYATI
12 Aralık, 1947 tarihinde Yenikapı'daki evlerinde doğmuş. Annesi 16 babası ise 22 yaşında iken dünyaya gelmiştir. Daha sonra diğer iki kardeşi Feryal ve Nilüfer doğmuş. 1948 yılında Koçyiğit bir yaşına girdiğinde Bağlarbaşı'ndaki bir eve taşınmışlar. O zamanlar iki ayrı evde oturuyorlardır. Beş yaşına geldiğinde okula gitmeyi çok istemiş, fakat o dönem çocuklar okula altı yaşında alınıyorlardı. Okula başvurduklarında ise okul müdürü mahkemeye gidip yaşını büyültmelerini söylemiş. Kadıköy adliyesine gidip yaş büyültmeden hakimin onayı ile okula dönerek kayıt olunur ve beş yaşında ilk okula başlar. Öğrenci olarak sınıfta hep dans ederek ve şarkı söyleyerek ilk okul öğretmeninin dikkatini çeker ve müzik öğretmeni annesini yönlendirmeye başlar. Annesi tarafından çok ilgi görür. Müzik öğretmeninin ve etraftakilerin beklentisi her gün daha fazla artmaya başlamıştır. O yıl Medrano sirki İstanbul'a Beşiktaş'a gelmiştir. Birinci sınıftayken tüm sınıf ile birlikte sirke giderler. Bir anda kendini sahnede bulmuş ve Koçyiğit müzik eşliğinde dans etmeye başlamış, büyük ilgi görmüştür.

Annesinin bir arkadaşı tarafından gazetede Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne öğrenci alınacağını ve bunun için imtihan haberleri açıldığını görür. Annesi haberi okuduğunda Koçyiğit'i imtihanın yapıldığı Galatasaray Lisesi'ne götürür. İki İngiliz karı-koca ve öğretmenlerin jüri olarak bulunduğu sınava yaklaşık 310 kişi katılmıştır. Piyano eşliğinde dans eden öğrencilerin kimi beş kimi on dakika sahne de kalmıştır. Dokuz öğrencinin seçildiği sınavda Hülya Koçyiğit de vardır. Okul Ankara'da olduğu için Koçyiğit okulda yatılı kalacaktır. Fakat okul Ankara'da olduğu için babası izin vermemektedir. Fakat annesi tarafından çok büyük bir baskı olunca Ankara'ya giderler. Annesi ile kazandığı bale bölümüne gitmişlerdir. Daha sonra kalacakları yere giderek yatakhaneye gidip dolabını yerleştirirler. Koçyiğit ise bale bölümündeki en küçük kızdır. Genellikle küçükler 11-12 yaşlarında, büyükler ise 18-19 yaşlarında oluyordu. Koçyiğit ise henüz 7 yaşındaydı. Annesi Ankara'da bir hafta otelde kalmış ve daha sonra İstanbul'a dönmüştür. Konservatuvara giderken hem de ilkokula gidiyordu. Üçüncü ders yılı başladığında Ankara'ya gitmedi, yaz tatilinden sonra babası tarafından Ankara'ya gitmesine izin verilmiyor ve İstanbul'da bir okul bakılıyor. İstanbul'da Atatürk Kız Lisesi'ne yazılır. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na diğer iki kız kardeşi ile birlikte girer. Bir yandan okula gider, diğer yandan tiyatroya gider ve diğer yandan ise baleye gider. Ayrıca Bebek'te bir öğretmenden piyano dersi almaktadırlar. Müzik öğretmeninden ise müzik dersi alır ve hiç boş bir günü yoktur. Yeni okulda her gün gösteriler düzenleniyor. Koçyiğit'in de gösterilerde genellikle hep rolü oluyor. İngilizce aksanı etrafındakiler tarafından çok beğeniliyordur.

Muhsin Ertuğrul, Hülya Koçyiğit'in namını duyar ve şehir tiyatrolarının genel yönetmenine Koçyiğit'ten bahseder. Annesiyle birlikte apar topar Muhsin Ertuğrul'un yanına giderler. Muhsin Ertuğrul'un arkadaşı Koçyiğit'in annesinin yakını çıkınca Ertuğrul daha sempati duyuyor. Ertuğrul daha iyi eğitim alması gerektiğini bu yüzden Ankara Devlet Konservatuvarı'na gönderilmesinin daha iyi olacağını söylüyor. Böylece Koçyiğit tekrar Ankara'ya gidiyor. Bu kez daha büyük ve daha deneyimli olduğu için tiyatro sahnesinde seyircinin karşısına daha deneyimli çıkar.

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN OYNADIĞI FİLMLER

YılFilmRolNotlar
1963Susuz YazBahar
Genç KızlarOya Deren
1964Adalardan Bir Yar Gelir
Affetmeyen Kadın
Ahtapotun Kolları
Aslan Marka Nihat
Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
Bir İçim Su
Döner ayna
Hepimiz Kardeşiz
Katilin KızıNazan
Kavga Var
Keşanlı
Plajda Sevişelim
Son TrenPelin
Taşralı KızHülya Işık
Vurun KahpeyeAliye Öğretmen
1965Aşk ve İntikam
Dudaktan Kalbe
HıçkırıkNalan
Hülya
İki Yavrucak
Kadın İsterseMatmazel Nadya
Lafını Balla Kestim
Nazar Değmez İnşallah
Posta GüverciniŞahiser
Serseri Aşık
Sevgili Öğretmenim
Sevgim ve GururumZerrin Bağdatlı
Tehlikeli Adımlar
Uzakta Kal Sevgilim
Yalancı
Yıldızların Altında
1966Aşk Mücadelesi
Damgalı KadınSuzan
Denizciler Geliyor
Dertli Gönüller
Dişi DüşmanAsuman
İntikam Ateşi
Karanlıklar MeleğiGül
Kaderde Birleşenler
Kıskanç KadınNevin Seden
Kumarbazın İntikamıLeyla
O KadınAyşe
Ölmek mi yaşamak mıHülya
Seni Seviyorum
Siyahlı Kadın
Vahşi Sevda
Yiğit Yaralı Olur
1967Çıldırtan Dudaklar
Deli Fişek
Hırçın Kadın
Dokuzuncu Hariciye KoğuşuNüzhet
Gül Ağacı
Kardeş Kavgası
Ringo Gestapoya Karşı
Parmaklıkların Arkasından
Samanyolu
Seni Affedemem
Söyleyin Genç Kızlara
Utanç Kapıları
Yağmur Çiselerken
Üvey Ana
Yanık Kalpler
Yaralı Kuş
1968Cemile
Kadın Asla Unutmaz
Hicran Gecesi
FundaFehiman
Dağları Bekleyen Kız
Kırmızı Fener Sokağı
Kara Sevda
Sevemez Kimse SeniAlev
KezbanKezban
Sarmaşık GülleriGülseren
Sus Kimseler Duymasın
Vahşi bir erkek sevdim (film)Gül
Yalan Yıllar
Yasemin'in Tatlı Aşkı
1969Boş ÇerçeveAlev
Ölmüş Bir Kadının Mektupları
Kınalı Yapıncak
Kızıl VazoAzize Sönmezoğlu
Kızım ve BenLeyla
Sen Bir Meleksin
Uykusuz Geceler
Yarın Başka Bir GündürGül Fatma Kunt
1970Güller ve DikenlerVerda
Kezban Roma'daKezban
Kalbimin Efendisi
Saadet GüneşiSemra
Seven Ne YapmazSevda
Söz MüdafaanınSelma Alkan
SürtükCanan Alev, Naciye
Yaralı Ceylan
Zeyno
1971Adını Anmayacağım
Bebek Gibi MaşallahLeyla Erdem Yılmaz
Beklenen ŞarkıGül
Beyoğlu GüzeliAlev Aker
Bütün Anneler MelektirSelma
Kezban Paris'teKezban
Hayatım SenindirLeyla Sonay, Nermin
Senede Bir GünNazlı
Severek Ayrılalım
Sezercik Yavrum Benim
Son HıçkırıkHandan
Üç Arkadaş
Yağmur
Yarın Ağlayacağım
1972Azat Kuşu
Gökçe Çiçek
Kaderimin Oyunu
Sev Kardeşim
Sezercik Aslan Parçası
Tanrı Misafiri
Zehra
1973Düğün
Hayat Bayram Olsa
Gelin
İki Bin Yılın Sevgisi
Rabia
Siyah Gelinlik
Yeryüzünde Bir Melek
1974Çirkin Dünya
Diriliş
Diyet
El Kapısı
1975Bir Araya Gelemeyiz
Gülşah
Çirkef
İşte Hayat
1976Gülşah Küçük Anne
Şoför
1977Sensiz Yaşayamam
İstasyon
1978Evlidir Ne Yapsa Yeridir
1979Almanya Acı Vatan
1981Herhangi Bir Kadın
1982Gazap RüzgarıAvukat Selma
1983Derman
1984FirarAyşe Sarıca
YavrularımSeher
1985Kurbağalar
1986Dikenli Yol
1987Bez Bebek
1988Gece Dansı Tutsakları
Pononte Fener
1989Hiçbir Gece
Karılar Koğuşu
1991Bir Kadın
2001ŞelaleSemra
2003Hababam Sınıfı MerhabaFatoş Hoca
2007Hicran SokağıZümrüt

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