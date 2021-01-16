Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Hüseyin Turan nereli? Hüseyin Turan kimdir ve kaç yaşındadır? Hüseyin Turan evlilikleri

Hüseyin Turan şarkıları merak ediliyor. Hüseyin Turan bu akşamki İbo Show konuklarından biri olacak. 2007 yılında 'Acayip Hayvanlara Benziyirsen' isimli şarkısıyla popülerlik kazanmıştır. Peki, Hüseyin Turan kimdir? Hüseyin Turan nereli ve kaç yaşında? İşte evlilikleri...

Hüseyin Turan nereli? Hüseyin Turan kimdir ve kaç yaşındadır? Hüseyin Turan evlilikleri

Hüseyin Turan İbo Show konuklarından biri olması nedeniyle gündemde. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Hüseyin Turan bağlama ve gitar çalmaktadır. Bağlama çalan Turan bağlama ve gitarın yanı sıra halk oyunlarıyla da ilgilidir. Katıldığı halk oyunları yarışmalarında üç Türkiye Birinciliği ve bir Dünya Birinciliği elde etti. Peki, Hüseyin Turan kimdir? Hüseyin Turan nereli ve kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...

HÜSEYİN TURAN KİMDİR, NERELİDİR?

Hüseyin Turan 1 Nisan 1967 yılında Erzincan‘ın Tercan‘a bağlı Beykonak köyünde sekiz kardeşin beşincisi olarak dünyaya gelen Hüseyin Turan, ilkokul ikinci sınıfa kadar yaşamını burada sürdürdü. Ardından ailesiyle birlikte İzmir‘e yerleşti. Lise yıllarında bağlamayla tanıştı. Bağlamayla birlikte halk oyunlarına da ilgi duydu ve bu alanda eğitim aldı.

Ege Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi‘yle birlikte katıldığı Üniversiteler Arası Halk Oyunları Yarışmaları’nda üç Türkiye Birinciliği ve Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölümü‘yle birlikte katıldığı, Polonya’nın Zakopane kentinde düzenlenen yarışmada da Dünya Birinciliği elde etti.

1985‘te Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü’ne girdi. Üç sene burada öğrenim gördü, ardından Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuar’ını kazandı. Müzikal yaşamına üniversite yıllarında ağırlık verdi. Konservatuardan önce düğünlerde çalan bir grubun solisti olan Turan, konservatuar okurken bir grup arkadaşıyla birlikte Grup Laçin‘i kurdu; Grubun 1995 yılında Barış Müzik‘ten yayınlanan “Türkü’den Sevgiye” ve 1996 yılında Duygu Müzik‘ten yayınlanan “Doğaçlama Yürek” albümlerinde tar, bağlama ve solist olarak yer aldı. Daha sonra gruptan ayrıldı ve 1996 yılında İstanbul‘a taşındı.

1997‘de ilk solo albümü Hüseyin Turan‘ı, 2000 yılında ikinci albümü Aklıma Düştü Gözlerin’i Bay Müzik’ten yayınladı. Bu albümlerin ardından 2002 yılında Turna Sesi, 2004 yılında Hoş Geldin, 2005 yılında Kilit, 2007 yılında Adı Karanfil, 2010 yılında Leyla Nefesi albümlerini Seyhan Müzik etiketiyle yayınlayan sanatçının 2012 yılında yayınlanan albümü “Dolu” 2014’de yayınlanan albümü “Süveyda” 2016 yılında yayınlanan 20. Yıl Özel Albümü “Ki” ve 2017 yılında yayınlanan, deyişlerden oluşan “YAAli / Ehl-i Deyişler” albümünü kendi kurduğu firması Doğaç Müzik etiketiyle yayınlandı.

2010 yılında Trt Müzik kanalında, canlı yayında konuklarını ağırladığı, canlı performansların yer aldığı Karanfil adlı programı hazırlayıp sundu. 2013 yılında Trt Türk kanalında, repertuarı izleyicilerin belirlediği Dilek Ağacı adlı programını Emel Taşçıoğlu ile birlikte hazırlayıp sundu.

Onur Ünlü‘nün senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 2014 yapımı, polisiye komedi türünde sinema filmi İtirazım Var’da küçük bir rol aldı, ayrıca filmde Eşrefoğlu Al Haberi ve Ah Bana Bana adlı türküleri seslendirdi.

2015 yılında Karnaval Medya Grubu bünyesindeki Halk Müziği radyosu Gönül‘de, usta yorumcuların konuk olarak ağırlandığı ve canlı performansların yer aldığı “Hüseyin Turan ile Gönülden” adlı programını Çetin Erker ile birlikte hazırlayıp sundu.

HÜSEYİN TURAN EVLİLİKLERİ

Hüseyin Turan, Döne Turan ile evli idi. Eşi Döne Turan 2005 yılının Ağustos ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Hüseyin Turan, ikinci evliliğini 2005 yılında İzmirli Deniz Turan ile yaptı. 21 Ekim 2009 tarihinde dünyaya gelen kızlarına Leyla İzmir adını verdiler.

HÜSEYİN TURAN ALBÜMLERİ

Hüseyin Turan (1997)
Aklıma Düştü Gözlerin (2000)
Turna Sesi (2002)
Hoş Geldin (2004)
Kilit (2005)
Adı Karanfil (2007)
Leyla Nefesi (2010)
Dolu (2012)
Süveyda (2014)
Ki (2016)
YAAli / Ehl-i Deyişler (2017)

EP'leri

Gerek (2020)

Video Klipleri

Kirvem (1998)
Karahisar Kalesi (1998)
Gelmedin (2002)
Beyaz Giyme (2002)
Merdo (2002)
Gitme (2004)
Alaydım Elin Elime (2005)
Söyleyemedim (2005)
Sendeki Kaşlar (2005)
Al Yeşil Dökün Anneler (2005)
Gönül (2007)
Acayip Hayvanlara Benziyirsen (2007)
Hava Bulanıyor (2012)
Edremit'in Gelini (2013)
Harman Yeri (2014)
Kanlım Olursun (2015)
Söyleyemedim (2016)
Kerbela (2017)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ender Balkır nereli? Ender Balkır kimdir ve kaç yaşında?
BİYOGRAFİEnder Balkır kimdir?
Haluk Levent nereli? Haluk Levent kimdir, evli mi ve kaç yaşında?
BİYOGRAFİHaluk Levent kimdir?
Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında?
BİYOGRAFİÖykü Serter kimdir?
Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ nereli? İşte Selçuk Özdağ'ın siyasi yaşamı
BİYOGRAFİSelçuk Özdağ kimdir?
Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ nereli? İşte Selçuk Özdağ'ın siyasi yaşamı
BİYOGRAFİSelçuk Özdağ kimdir?
Nâzım Hikmet kimdir? Nâzım Hikmet nereli? İşte en güzel Nâzım Hikmet aşk şiirleri...
BİYOGRAFİNâzım Hikmet kimdir?
Songül Karlı kimdir? Songül Karlı nereli ve kaç yaşında? Songül Karlı eski hali ve yeni hali
BİYOGRAFİSongül Karlı kimdir?
Survivor Uğurtan Dora kimdir, nereli? - Survivor Uğurtan Bora kaç yaşında, ne iş yapıyor? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Uğurtan Dora kimdir, nereli?
Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında? - Survivor Hanzade Ofluoğlu nereli? Biyorgrafisi
BİYOGRAFİSurvivor Hanzade Ofluoğlu kimdir?
Survivor Sultan Reşat kimdir, kaç yaşında, nereli? - Survivor Reşat Hacıahmetoğlu biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Reşat kimdir?