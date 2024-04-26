Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Husiler: Aden Körfezi'nde İsrail gemisini vurduk

        Husiler, Aden Körfezi'nde İsrail gemisini vurduklarını duyurdu

        Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde bir İsrail gemisine ve İsrail'in güneyindeki kıyı kenti Eilat'taki hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdıklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 06:41 Güncelleme: 26.04.2024 - 06:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husiler: Aden Körfezi'nde İsrail gemisini vurduk
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı televizyon konuşmasında, Aden Körfezi'nde İsrail gemisi MSC Darwin'i füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

        Seri, İsrail’in güneyindeki kıyı kenti Eilat’taki hedeflere de füze saldırısı gerçekleştirdiklerini ifade etti. AA'nın haberine göre; Husi güçlerinin Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda İsrail ve onunla bağlantısı olanların seyrüseferlerini engellemeyi sürdürdüğünü belirten Seri, "Düşman İsrail’in işgal altındaki Filistin'deki hedeflerine karşı daha fazla askeri operasyon gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Filistin halkına destek operasyonlarımız, İsrail saldırganlığı durdurmadıkça ve Gazze Şeridi'ndeki abluka kalkmadıkça durmayacak." diye konuştu.

        REKLAM

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #YEMEN
        #Husiler
        #israi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
        36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        BM'den Suriye açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti