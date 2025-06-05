Husiler İsrail'deki Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na "Yafa" ismini verdikleri 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na "Yafa" ismini verdikleri 2 İHA ile askeri operasyon düzenlediklerini bildiren Seri, operasyonun başarıyla amacına ulaştığını belirtti.

Bu operasyonu, ezilen Filistin halkı ve savaşçılarını desteklemek, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı işlediği soykırımı reddetmek için yaptıklarını kaydeden Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar İsrail'e karşı askeri operasyonları artırmaya ve genişletmeye devam edeceklerini vurguladı.

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İsrail ordusu, dün X hesabından yaptığı açıklamada, "doğu yönünden" gönderilen İHA sebebiyle uyarı sirenlerinin aktifleştirildiğini, İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'de yayın yapan Israel Hayom'un ve Kanal 12'nin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde ise İHA'nın Yemen'den gönderildiği ve İsrail'in Mısır sınırında düşürüldüğü aktarılmıştı.