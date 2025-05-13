İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-6 yaş çocuklar için hayata geçirilen Yuvamız İstanbul kreşlerinde 2025-2026 dönemi için kayıt süreci sürüyor. Başvurular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi başvuru adresi olan 'yuvamiz.ibb.istanbul' internet sitesi üzerinden alınıyor. Peki, başvuruda son gün ne zaman? İşte, İBB kreş kayıt süreci hakkında merak edilen detaylar…