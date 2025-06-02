İBB plajları yarın açılıyor: İBB plajları nerede, ücretli mi, hangi hizmetler sunuluyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere 14 noktada yer alan plajlarını 3 Haziran itibarıyla kademeli olarak açmaya başlıyor. Plajlarda duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong, kafe ve spor alanları gibi çeşitli hizmetler yer alırken plajların 2025 giriş ücreti; tam 120 TL, öğrenci ise 60 TL olarak açıklandı. Peki, İBB plajları nerede? İşte, 2025 İBB plajları listesi ve diğer detaylar...
İBB, bu yaz toplam 14 plajda hizmet vermeye hazırlanıyor. Bazı plajlarda giriş ücretli olurken, bazılarında ise giriş ücretsiz ancak tuvalet ve soyunma kabinleri gibi yan hizmetler ücretli olacak. Caddebostan 1-2-3, Güneş Plajı ve Menekşe Plajı 3 Haziran’da açılacakken; İBB’nin hizmet verdiği diğer plajlar ise Haziran ayının 15’ine kadar hizmete açılacak. Peki, İBB plajları nerede? İşte, İBB plajlarının yer aldığı lokasyonlar...
İBB PLAJLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
İBB, 14 farklı plajda hizmet veriyor. Caddebostan 1-2-3, Güneş Plajı ve Menekşe Plajı 3 Haziran’da açılacak. İBB’nin hizmet verdiği diğer plajlar ise Haziran ayının 15’ine kadar hizmete açılacak.
İBB PLAJLARI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
İBB plajlarının bazıların giriş ücreti alınmazken, bazılarında girişler ücretli şekilde hizmet veriliyor. İBB, plajda işletilen hizmet modeline göre karar verirken; Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajı için belirlenen miktarın tam girişte 120 TL, öğrenci girişinde 60 TL olduğu açıklandı.
İBB PLAJLARI NEREDE?
Kadıköy Caddebostan 1 (Ücretli Giriş)
Kadıköy Caddebostan 2
Kadıköy Caddebostan 3
Bakırköy Güneş (Ücretli Giriş)
Küçükçekmece Menekşe
Arnavutköy Yeniköy
Sarıyer Kısırkaya
Silivri Kumluk
Büyükçekmece Albatros
Avcılar Denizköşkler
Silivri Selimpaşa
Silivri Semizkum
Çatalca Yalıköy 1
Çatalca Yalıköy 2