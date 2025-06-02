İBB, bu yaz toplam 14 plajda hizmet vermeye hazırlanıyor. Bazı plajlarda giriş ücretli olurken, bazılarında ise giriş ücretsiz ancak tuvalet ve soyunma kabinleri gibi yan hizmetler ücretli olacak. Caddebostan 1-2-3, Güneş Plajı ve Menekşe Plajı 3 Haziran’da açılacakken; İBB’nin hizmet verdiği diğer plajlar ise Haziran ayının 15’ine kadar hizmete açılacak. Peki, İBB plajları nerede? İşte, İBB plajlarının yer aldığı lokasyonlar...