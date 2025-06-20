İBB soruşturmasında 139 şüphelinin adli kontrolü kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından izinsiz gerçekleştirilen yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle 139 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, 139 sanık, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Soruşturma kapsamında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

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SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Diğer sanıkların savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tüm tutuksuz sanıkların ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmederek, diğer eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 139 kişi ’şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Fatih’te bulunan Bozdoğan Kemerleri etrafında toplanan kalabalığa İstanbul Valiliği’nce alınan yasaklama kararı emniyet ekiplerince aktarıldığı, kalabalığın dağılmaları yönünde yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri, yapılan uyarı ve ikazlara riayet etmeyerek dağılmamaları üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.