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İbiza nerede? İbiza hangi ülkede?

İbiza, Şeyma Subaşı'nın İstanbul'dan direkt uçuş istemesiyle birlikte gündeme geldi. Avrupa'nın önemli turizm merkezleri arasında yer alan İbiza ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki İbiza nerede?

İbiza

İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? soruları Şeyma Subaşı'nın bu adayı gündeme getirmesi ile soruluyor. Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez Türk Hava Yolları'na sosyal medyadan seslenen Şeyma Subaşı, "9 saat aktarmalı uçuyoruz. Bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul-İbiza uçuşu artık koysanız... Eminiz bu yaz birçok insan bunu bekliyor" ifadelerini kullandı. İbiza ile ilgili detaylar haberimizde.

İBİZA NEREDE?

İbiza ya da Eivissa; Akdeniz'deki Balear Adaları'nda bulunan ve İspanya yönetiminde olan bir adadır. Adada başı çeken üç şehir vardır. Bunlar, İbiza Town, Santa Eularia del Rui ve Sant Antoni de Portmany'dir. Her ne kadar Balear aları'nın en büyüğü Mallorca olsa da; İbiza son 30 yıldır gerek turizmin, gerekse de eğlence dünyasının Avrupa'daki önemli bir merkezi olmuştur.

İbiza ismi; Arapça "Yabisah" kelimesinden gelmiştir. Sebebi de; Orta Çağ'da önemli bir süre Müslümanlar'ın kontrolünde kalmış olmasıdır. Katalanca'da ise; Eivissa ismi kullanılmaktadır.

İbiza adası; daha çok yaz partileri ve Dünyaca ünlü gece kulüpleri ile tanınır. Bunlar arasında, Space, Pacha, Privilege, Amnesia, Eden ve Es Paradis gelir.

Adanın büyük bir bölümü 1999 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.

 

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