İbrahim Karagül kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Karagül, yerel seçimlerin ardından köşesinde ele aldığı yazısında "31 Mart seçimlerine İstanbul darbesi yapılmış. Türkiye’ye darbe yapılmış. Seçimler üzerinden, sandıklar üzerinden darbe yapılmıştır" dedi. Bu açıklamaların ardından birçok vatandaş tarafından dikkatleri üzerine çekti. Peki, İbrahim Karagül kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, cevabı...

İBRAHİM KARAGÜL KİMDİR?

İbrahim Karagül Türk gazeteci. 1969 yılında Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Sinlice köyünde doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasının ardından, dergi ve gazetelerde çalışmaya başlamıştır. 1995 yılında Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlayan Karagül, bu gazetede üstlendiği Dış Haberler Editörlüğü ve özellikle uluslararası ilişkiler alanında yazdığı köşe yazıları ile tanınmıştır.

Uzun yıllar bu görevini sürdüren Karagül, 2011 yılında TVNET televizyonunun genel yayın yönetmenliğine getirilmiş ve bu televizyonda çeşitli programlar yapmıştır. 2012 yılı Temmuz ayında Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmenliğine getirilen Karagül halen bu görevini sürdürmektedir.