Haberler Gündem İBRE DÖNÜYOR! Barajlarda son durum ne? İstanbul baraj doluluk oranı 13 Kasım - İSKİ grafiği

İstanbul'da yağmur başladı, barajlar doldu mu? İSKİ baraj doluluk oranları İstanbul baraj doluluk oranları hafta sonu başlayan ve bugün de devam eden yağmurla beraber merakla araştırılıyor. Peki, yağmur öncesinde yüzde 16 seviyesine gerileyen İstanbul baraj doluluk oranları bugün yüzde kaç? İşte İSKİ 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı... Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:31 facebook

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İstanbul baraj doluluk oranları uzun süredir devam eden düşüş ve kuraklığın ardından gelen yağışlarla beraber en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Barajlarda yağmurun başlamasıyla birlikte düşük de olsa yükseliş kaydedilmeye başladı. Peki, barajlarda son durum ne? İşte 13 Kasım İSKİ baraj doluk oranları...

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13 KASIM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI İstanbul'da 4 Kasım günü yağan yağmur sonrası baraj doluk oranları düşmüştü. Ancak 11 Kasım Cumartesi günü başlayan yağmurla birlikte baraj doluluk oranı yükselmeye başladı. Cumartesi günü İstanbul'da baraj doluk oranı yüzde 16.18 olarak kaydedil. Dün yani 12 Kasım'da baraj doluk oranı yüzde 16.43 olarak kaydedildi.

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Bugün yani 13 Kasım Pazartesi günü ise İstanbul baraj doluluk oranları ise düne göre yüzde 0.4 artış oranıyla 16.47'ye yükseldi.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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