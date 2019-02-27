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Kadınların iç çamaşırı giyerken yaptığı hatalar şöyle:
BOL SÜTYEN
Kadınların yüzde 50'si sütyenlerinin tam olarak oturmadığından şikayetçidir. Bunun çözümü göğüs boyutunuzu tam olarak ölçmenizdir. Doğru beden sutyen kullandığınızda hiçbir bolluk olmaması gerekir.
EN SIKI SÜTYEN
Yapılan en büyük hatalardan biri sütyeni aldığınızdan itibaren en sıkı yerinde kullanmaktır. Bu sebeple sütyeniniz esnekliğini kaybeder. Bunu önlemek için sütyen alırken en uçtaki çengeli deneyip, o çengelde bedeninize uyan sutyen alın. Kullanmaya başladıktan sonra da ayda bir daha içerideki çengelleri kullanmaya başlayın.
SÜTYENLERİ İSTİFLEMEK
Başka bir yaygın yanlış da sütyenleri gereğinden fazla elinizde tutmanız. Birçok kadın hem sayıca az sutyene sahip olur, hem de bunları yıllarca kullanabilmeyi ister. Sutyenler genelde ortalama sekiz aydan sonra deforme olur, ilk alındığı andaki performansı sergilemez. Bu süre sonunda sutyeninizle vedalaşma vaktiniz gelmiştir.
GKÇ
En eski sorunlardan birisi de 'Görünen Külot Çizgisi'dir. Özellikle dar elbiseler giydiğinizde belli olan üçgen çizgiden bahsediyoruz. Kıyafetinize göre iç çamaşırı alma durumu alt beden için de geçerli. Tanga veya iz bırakmayan külotlardan giyebilirsiniz.
DÖRTLÜ MEME
Bol sütyenin tersi de dörtlü memedir. Bu da gereğinden küçük sutyen aldığınızda, göğüslerinizin sıkışarak katlanmasından ortaya çıkar. Sıkışan memeler sutyenden taştığı zaman birer meme daha çıkacağından, bu duruma dörtlü meme denir. Çözümü ise sütyeninizi daha az sıkmanız ve daha büyük bir sutyen almanızdır.
SIKICI KÜLOTLAR
Hepimiz maceraperest olup daha ilginç külotlar alamıyoruz. Kadınların yüzde 20'sinden azı tanga giyecek kadar cesur hissediyor. Halbuki kıvrımlarınıza güvenmelisiniz. Normalde almayacağınız iç çamaşırlarına yönelmeyi deneyin...
ÇOK AZ SÜTYEN
Her türlü kıyafete uyacak çeşitte sütyene ihtiyacınız var. Bu da demek oluyor ki çeşit çeşit sütyeniniz olmalı... Giydiğiniz bluzların dekoltelerine göre türlü tasarımlarda, sporda giymek üzere farklı şekillerde ve askılarını istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz türden sütyenlere sahip olmalısınız.
MUFFIN
Dar elbise giydiğinizde göbeğiniz kat kat belli olabilir. Bu da aslında tam muffinler gibi görünmenize neden olur; alttan sıkışmış, üstte yığılmış. Bunu önlemek için vücut düzeltici korselerden kullanın.
SÜTYENLERİ YETERİNCE YIKAMAMAK
İtiraf etmek istemesek de kadınların çoğu sutyenlerini yılda sadece altı kez yıkıyor! Tavsiye edilen ise iki-üç kullanımda bir yıkamaktır. En sağlıklısı ise elde yıkamak ve kurumaları için asmak. Makinada yıkayacaksanız ise en fazla 30 derecede yıkamalısınız.
SEZON İÇ ÇAMAŞIRLARINDAN UZAK KALMAK
Tüm sene giyebileceğiniz iç çamaşırları tabii ki kullanışlı ve hesaplı. Fakat yılbaşı veya sevgililer günü gibi özel zamanlar için iç çamaşırları ve çorap almaktan çekinmeyin. Farklılıklar her zaman iyi hissettirir.
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