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HaberlerGündemSON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da katliamı önlendi - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: Bugün polisimiz İstanbul'da katliamı önledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisin bugün İstanbul otogarında 5 kiloluk patlayıcı tespit ederek büyük bir katliamı engellediğini duyurdu.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da katliamı önlendi - Haberler
Bakan Soylu: Katliam önlendi
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu şu ifadeleri kullandı: “Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Polisimizin otogardaki dikkatli sonucu ve istihbaratımızın 5 kiloluk patlayıcı otogarda tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. 2 kişi gözaltında."

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

  • Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocukları Recep'i kaçırıyorlar. Yıllar geçiyor Diyarbakır'da HDP binasının önünde, terör örgütüne meydan okudular
  • Dört buçuk yıl önce ikna çalışmalarına başladık. Ailelerle görüşülüyor, onlara evlatları adalete teslim olurlarsa, onlara destek olunacağı, yardımcı olacağı anlatılıyor.
  • İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor.
  • Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı.
  • Bugün PKK terör örgütü mensupları, İstanbul'a 5 kiloluk bir patlayıcı getirdiler. Polisimizin otogardaki dikkatli takibi ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu bir aracın altındaki 5 kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler ve patlayıcıyı yerleştirenler de yakalandı. Hedef otogardı.

EMNİYET'TEN OTOGAR SALDIRISI AÇIKLAMASI

Bakan Soylu'nun İstanbul Otogarı'nda yakalanan patlayıcı açıklamasından sonra konuyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden de açıklama yapıldı:

"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında il genelinde şehrin giriş çıkışlarında ve otogarlar bölgesinde alınan tedbirler kapsamında Bayrampaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde ve civarında gerçekleştirilen denetimler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen (2) şahıs kaçmaya başlamış şahıslardan R. A. elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya çalışmış ancak kovalamaca sonucu Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yakalanmış, otogar içerisine kaçan İ. Z. isimli şahsın ise otogar içerisinde gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak yakalanması sağlanmıştır.

Bomba imha ekiplerince sırt çantası incelendiğinde yaklaşık 5 KG civarında patlamaya hazır 4 adet Uzaktan komutalı 2 adet Zaman ayarlı toplam 6 adet Plastik patlayıcı madde olduğu ilk incelemede tespit edilmiş çalışmanın devam etmektedir.”

17 GÜNLÜK TAM KAPANMA

Kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyleyen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletimiz, sağlıkçılarımız, güvenlikçilerimiz, esnafımız büyük fedakarlıklar yaptı. Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmışlardır.

Türkiye görünenin çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur.

Bütün üretim şartları düşünülerek hareket ediliyor.

KREŞLER AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanımızın kararı, ilk kararda duruyor, açmamak konusunda. Bazı Avrupa ülkelerinde açma konusunda esneklik var. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiriyor. Aile Bakanlığı bir çalışma yapıyor, kendilerine gelen taleplere yönelik bir karar verecekler.

Kapanma olmasaydı bayram için hareketlilik olacaktı. Aşılar sayesinde Haziran sonunda iyi bir noktada olacağız.

TAM KAPANMADA ALKOL YASAĞI

Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı sadece süre uzadı. Cumartesi-Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da birçok örnekleri var. Alkol yasağından rahatsız değilim. Daha önce de yapıldı. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım.

TAM KAPANMADA KİMLER MUAF OLACAK?

e-başvuru bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor.

Cenazeler için kolaylıklar gerçekleştirildi.

BAKICILAR MUAF OLACAK MI?

Yaşlı ve hastalar için raporla izin alabilecekler.

KRİPTO PARA VURGUNU SORUŞTURMASI

82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Innterpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor soruşturma yürüyor.

Biz üniversite 4'teyken 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'te yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil.

SOYLU'NUN THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER'LE FOTOĞRAFI

Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmeyelim mi diyeyim. Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Biz koruma kulelerini içinde yaşayan birileri değiliz. Vatandaş fotoğraf çektirmek istediğinde veya makama geldiğinde fotoğraf çektirmek istediğinde çektirmeyecek miyim. Kimseden çekinmem, potansiyel olarak herkesi suçlu görmüyorsam fotoğraf çektireceğim. Herkesin elinde telefonlu fotoğraf makinesi olduğu bir çağda, soğuk savaş döneminin suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak halimiz falan da yok. Bunu da hiç önemsemem yani.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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