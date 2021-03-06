"Trafikte Hedefimiz, Sıfır Can Kaybı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza bilançosunu açıkladı. Bakan Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

2020 yılı kaza yeri ve kaza sonrası toplam can kaybı 2019 yılına göre 607 kişi daha az oldu. 100 bin kişi başına ölüm ise 5.8’e indi.

Trafikte Hedefimiz, Sıfır Can Kaybı!!

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 6, 2021

ARDAHAN'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ardahan'da düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Bakan Soylu, Ardahan'da güvenlik toplantısına katıldı

Valilik ziyaretinde polis mangasını selamlayan Bakan Soylu, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Ardahan Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve diğer yetkililerin katılımıyla Valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık yaptı.