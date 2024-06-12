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        Haberler Dünya İçişleri Bakanı Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü | Dış Haberler

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi konuk etti. İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin STK'larla Filistin'e yaptığı yardımlar konuşuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:27 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:30
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        Bakan Yerlikaya, UNRWA Komiseri'yle görüştü
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştü.

        Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda Türkiye'nin AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Filistin'e yaptığı yardımların değerlendirildiğini belirtti.

        Lazzarini ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

        "Aziz milletimiz mazlum Filistin halkının, Gazzeli ve Refahlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Dünya sussa, biz susmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye, Filistin'de yaşanan zulmü haykırmaya, soykırıma varan vahşeti uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmaya devam edeceğiz."

        Açıklamaya göre, UNRWA Bölgesel Ortaklık Danışmanı Mehmet Köse, Genel Komiser Özel Yardımcısı Sashini Jayawardane, Donör Ülke İlişkileri Kıdemli Uzmanı Jan-Patrick Schnell, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve AFAD Başkanı Okay Memiş de toplantıya katıldı.

        *Haberin görseli İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından servis edilmiştir.

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        #UNRWA
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