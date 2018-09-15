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İçişleri Bakanlığında sözleşmeli bilişim personeli alınacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere 72 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

15.09.2018 - 03:32 | Güncelleme: AA

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde 15, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında ise 57 personel istihdam edilecek.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları, fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç yıllık, diğerleri için en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmaları da başvuru koşulları arasında yer alıyor.

BAŞVURULAR e-DEVLETTEN YAPILACAK

Başvurular, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait alım için 16-24 Ekim, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ait alım için 1-9 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Müracaatta istenen belgeler arasındaki 2017-2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesini ibraz etmeyenlerin puanı 70 olarak kabul edilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait alım için yazılı sınav 11 Kasım, sözlü sınav ise 26-30 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ait alım için yazılı sınav 28 Ekim, sözlü sınav da 12-16 Kasım tarihlerinde olacak. Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunluluğu bulunuyor.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları "www.icisleri.gov.tr" ve "www.icisleribilgiislem.gov.tr" internet sitelerinde duyurulacak.

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