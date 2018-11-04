İçişleri Bakanlığınca geliştirilen “Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Yazılım Projesi”, Silikon Vadisi'nde dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olan “Oracle Openworld”da en iyi inovasyon ödülünün sahibi oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi", 54 ülkeden 530 projenin yarıştığı dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olan ABD'nin San Fransisco şehrindeki “Oracle Openworld”da en iyi inovasyon ödülünü aldı. Proje, geçtiğimiz ay da International Data Corporation (IDC) tarafından “En İyi Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Projesi” kategorisinde birinci seçilmişti.

Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi ile vatandaşlar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 177 Orman Yangın, 122 AFAD gibi acil numaralara tek bir numaradan 112’den ulaşabiliyor ve yardım çağrısında bulunabiliyor. Halihazırda birçok ilde faaliyet yürüten 112 Çağrı Merkezleri, 2019 yılı sonunda tüm Türkiye’de hayata geçecek. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlarla Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi’nin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte illerde yaşanan felaket durumunda yedekleme özelliği sayesinde acil çağrılar tek merkezden kontrol edilebilecek. Bu sayede acil durum yaşayan ile en yakın ilden destek verilebilecek, acil durum yönetilebilecek. Sistem, internetten izole edilmiş kapalı devre sayesinde siber saldırılardan etkilenmeyecek.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin yazılımı, yeni nesil araçlarda kaza anında otomatik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi araması yapabilen e-Call sistemine entegre edildi. e-Call ile kaza anında 112 Acil Çağrı Merkezinin otomatik olarak aranması ile kazazede bilinçsiz dahi olsa kaza yerinin coğrafi koordinatları ve diğer bilgiler çağrı merkezine iletilecek.

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