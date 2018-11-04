SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İçişleri Bakanlığının “Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi"ne Silikon Vadisi'nden ödül

İçişleri Bakanlığı, “Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi"yle, 54 ülkeden 530 projenin yarıştığı "Oracle Openworld" etkinliğinde en iyi inovasyon ödülünü kazandı

04.11.2018 - 11:59 | Güncelleme:

İçişleri Bakanlığınca geliştirilen “Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Yazılım Projesi”, Silikon Vadisi'nde dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olan “Oracle Openworld”da en iyi inovasyon ödülünün sahibi oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi", 54 ülkeden 530 projenin yarıştığı dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olan ABD'nin San Fransisco şehrindeki “Oracle Openworld”da en iyi inovasyon ödülünü aldı. Proje, geçtiğimiz ay da International Data Corporation (IDC) tarafından “En İyi Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Projesi” kategorisinde birinci seçilmişti.

Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi ile vatandaşlar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 177 Orman Yangın, 122 AFAD gibi acil numaralara tek bir numaradan 112’den ulaşabiliyor ve yardım çağrısında bulunabiliyor. Halihazırda birçok ilde faaliyet yürüten 112 Çağrı Merkezleri, 2019 yılı sonunda tüm Türkiye’de hayata geçecek. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlarla Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi’nin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte illerde yaşanan felaket durumunda yedekleme özelliği sayesinde acil çağrılar tek merkezden kontrol edilebilecek. Bu sayede acil durum yaşayan ile en yakın ilden destek verilebilecek, acil durum yönetilebilecek. Sistem, internetten izole edilmiş kapalı devre sayesinde siber saldırılardan etkilenmeyecek.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin yazılımı, yeni nesil araçlarda kaza anında otomatik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi araması yapabilen e-Call sistemine entegre edildi. e-Call ile kaza anında 112 Acil Çağrı Merkezinin otomatik olarak aranması ile kazazede bilinçsiz dahi olsa kaza yerinin coğrafi koordinatları ve diğer bilgiler çağrı merkezine iletilecek.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X