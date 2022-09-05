Kabine Toplantısı saat kaçta? Bugün ki Kabine Toplantısı'nda icra ve hacizle ilgili sorunlar ele alınacak. Bu nedenle kamuoyunda bugün ki Kabine Toplantısı yakından takip ediliyor. Peki, icralara af gelecek mi? Haciz borlaçarı silinecek mi? Merak edenlin sorularla ilgili detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 18.30'da başlayacak. Kabine toplantısının ana gündem maddesini dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorunları ile ekonomi oluşturacak.

İCRA VE HACİZ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçların devlet tarafından üstlenileceği belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu. 6 MİLYONLUK AİLENİN 2 BİN LİRAYA KADAR BORCU İCRA TAKİBİNDEN DÜŞECEK! Yapılacak düzenlemeye göre , 6 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

DEVLET İCRALIK BORÇLAR İÇİN DEVREYE GİRECEK Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, TELEFON GİBİ BORÇLARI DEVLET ÜSTLENECEK 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki borcunu devlet karşılayacak. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.

BAKAN NEBATİ'DEN DÜZENLEMEYLE İLGİLİ PAYLAŞIM Önceki gün yapmış olduğu açıklamada, dar gelirli vatandaşa sağlanacak desteklerde sona gelindiğini belirterek 2 yeni çalışmanın açıklanacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ilettiği mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz."



Kabine Toplantısı saat kaçta? Bugün ki Kabine Toplantısı'nda icra ve hacizle ilgili sorunlar ele alınacak. Bu nedenle kamuoyunda bugün ki Kabine Toplantısı yakından takip ediliyor. Peki, icralara af gelecek mi? Haciz borlaçarı silinecek mi? Merak edenlin sorularla ilgili detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 18.30'da başlayacak.

Kabine toplantısının ana gündem maddesini dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorunları ile ekonomi oluşturacak.

İCRA VE HACİZ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçların devlet tarafından üstlenileceği belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu.

6 MİLYONLUK AİLENİN 2 BİN LİRAYA KADAR BORCU İCRA TAKİBİNDEN DÜŞECEK!

Yapılacak düzenlemeye göre , 6 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

DEVLET İCRALIK BORÇLAR İÇİN DEVREYE GİRECEK

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, TELEFON GİBİ BORÇLARI DEVLET ÜSTLENECEK

6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki borcunu devlet karşılayacak. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.

BAKAN NEBATİ'DEN DÜZENLEMEYLE İLGİLİ PAYLAŞIM

Önceki gün yapmış olduğu açıklamada, dar gelirli vatandaşa sağlanacak desteklerde sona gelindiğini belirterek 2 yeni çalışmanın açıklanacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ilettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz."