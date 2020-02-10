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İdlib'de rejim güçlerinin ateşiyle 5 askerin şehit olup, 5 askerin yaralanmasının ardından Ankara'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir. Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE BARIŞ İÇİN KARARLI DURUŞUNU SÜRDÜRECEKTİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada "Dışişleri Bakanlığımızın Rus heyetiyle görüşmesi sürerken İdlib'in Kuzeyinden gelen şehit haberi, yüreğimize ateş düşürdü. Acılı aileleri başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye’nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir." dedi.

BAKAN SELÇUK: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İdlib’in kuzeyinde meydana gelen saldırıda şehit olan ve yaralanan Türk askerleri için baş sağlığı diledi. Rejim tarafından yoğun topçu atışı neticesinde 5 şehit, 5 yaralı haberleri üzerine resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, “İdlib'in kuzeyindeki saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: ACI HABERLE YÜREĞİMİZ YANDI

CHP lider Kılıçdaroğlu da İdlib'de gerçekleşen saldırının ardından Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Kılıçdaroğlu, "İdlib'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de İdlib'deki saldırıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Akşener, "Suriye rejim güçlerinin saldırısında Şehit düşen kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatan toprağının kara bağrında, sıradağlar gibi duran yiğitlerimizin mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.