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Haberler Gündem IFRC'den Kızılay açıklaması
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IFRC: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), "Birçok kişinin felaketin bu aşamasında hissettiği hayal kırıklığını anlıyoruz" ifadesine yer verdiği açıklamasında Kızılay'ın statüsünün değiştirilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Açıklamada "IFRC ve Türk Kızılay birlikte, insanların iyileşmesine yardımcı olmak için Türkiye bulunan diğer insani yardım topluluklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir" denildi.

IFRC'den Kızılay açıklaması
HABERTURK.COM

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türk Kızılay'ın statüsünün değiştirilmesiyle ilgili herhangi bir planlarının bulunmadığını bildirdi.

Çadır satışıyla ilgili tartışmalarla birlikte Kızılay'ın statüsünün değiştirilebileceğine yönelik iddiaların ardından gelen Federasyon açıklamasında, "Birçok ulusal dernek, Kızılhaç/Kızılay İlkelerine tam uyum içinde insani çabaları desteklemek için gelir getirici faaliyetlerde bulunur ve bu, onların Federasyondaki statülerini veya üyeliklerini etkilemez" denildi. Açıklama şöyle devam etti:

"SAĞLAM İLİŞKİMİZ SAYESİNDE"

"Geçen ay meydana gelen yıkıcı depremlerden bu yana Türk Kızılay, Türkiye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması noktasında birçok yardım çalışmasına liderlik etmektedir. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) olarak, Türk Kızılay'ın üyesi olduğu 192 Ulusal Dernek ile ilişkilerimize derinden değer veriyoruz. 100 yılı aşkın bir süredir Türkiye halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için omuz omuza çalışabilmemiz, sağlam ilişkilerimiz sayesindedir, ve bunu hep birlikte başardık."

"HAYAL KIRIKLIĞINI ANLIYORUZ"

"Şu anda pek çok kişinin deneyimlediği ve hissettiği büyük kayıplar göz önünde bulundurulduğunda, birçok kişinin felaketin bu aşamasında hissettiği hayal kırıklığını anlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada insani ihtiyaçların çok büyük olduğu hatırlatılarak "Türk Kızılay, depremden etkilenenlere şimdiye kadar 155 milyon sıcak yemek dağıttı, 140.000 haneye nakit yardımı, 68.000 haneye psikososyal destek ve 14.000 haneye acil sağlık hizmeti verildi. Bunu hiçbir kurum ve kuruluşun tek başına yapamayacağını ilk günden beri söylüyoruz. Ancak bir ekip çalışmasıyla en fazla kişiye yardım edilebilir. IFRC ve Türk Kızılay birlikte, insanların iyileşmesine yardımcı olmak için Türkiye bulunan diğer insani yardım topluluklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir" denildi.

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