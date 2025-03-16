İftar menüsü: Ramazan'ın on altıncı gününde ne pişirsem diyenler için Karadeniz yöresinden yemek tarifleri

Yarılanan Ramazan ayıyla beraber insanlar, akşamları pişirebilecekleri farklı yemekleri internette aratıyor. Bu vesileyle size yöresel yemeklerden oluşan bir menü derledik. İşte, Ramazan'ın 16. gününde misafirlerinize sunabileceğiniz Karadeniz yöresine ait iftar menüsü alternatifi...

KARALAHANA ÇORBASI

MALZEMELER:

1 bağ karalahana (yaklaşık 20-25 yaprak)

1 adet soğan

2-4 diş sarımsak

1 çay bardağı barbun fasulye (akşamdan ıslatılmış)

1 çay bardağı mısır tanesi (ya da mısır yarması)

1 kahve fincanı mısır unu

1 tatlı kaşığı iç yağı (yoksa sıvı yağ da olur)

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

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YAPILIŞI:

Karalahananın kökünü hafifçe kesip alın. Ardından kalanını ince ince kesin ve derin bir tencerede suda kaynatın. 5 dakika kaynattığınız lahanaların altını kısıp bir kenara alın. Bu sırada soğanlarınızı ince ince kıyın. Başka bir tencerede tereyağını erittikten sonra soğanlarınızı ekleyin ve salçayla biraz kavurun.

Bu aşamada haşladığınız lahananın suyunu süzün ve tencereye ekleyin. Üzerine fasulyeleri ve mısırı da ekleyerek karıştırın. Daha sonra tuzunu ve sıcak suyunu da ekleyerek pişirmeye başlayın. Pişen çorbanıza hafifçe serperek mısır ununu ilave etmeye başlayın. Topaklanmaması için bir süre karıştırın ve tamamen pişince sıcak servis edebilirsiniz.

HAMSİLİ PİLAV

MALZEMELER:

1 kilo hamsi

2 su bardağı pirinç

3 orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

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4 yemek kaşığı tereyağı

İÇ PİLAVI İÇİN:

3 su bardağı sıcak su

1 paket kuş üzümü

1 paket dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı toz şeker

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı kuru nane

İsteğe bağlı dereotu ve maydanoz

YAPILIŞI:

Öncelikle iç harcınızı yaparak başlayabilirsiniz. Pirinci sıcak suda 20 dakika bekletin. Ardından soğanları yemeklik doğrayın ve tavaya zeytinyağını koyup tereyağını da ekleyin. Bu sırada pirinci yıkayıp süzdükten sonra tavaya alın ve kavurun. Daha sonra baharatlarını, tuzunu, kuş üzümünü ve dolmalık fıstıklarını ekleyin. En son olarak 3 su bardağı sıcak suyu ekleyerek pilav gibi pişirip bir kenara alın. Bu aşamada hamsilerin kılçıklarını ayıklayarak yıkadıktan sonra süzdürün ve tuzlayın. REKLAM Fırın tepsinizi veya borcamı yağlayın. Hamsileri kenarlardan başlayarak her yerine gelecek şekilde dizdikten sonra orta tabanına da dizin. Boşluk kalmayınca pilavı dizdiğiniz hamsilerin üzerine dökün. Daha sonra en üstüne de kalan hamsileri dizip pilavın üstünü tamamen kaplayın.200 derece fanlı fırında hamsiler pişene kadar pişirdikten sonra sıcak servis edebilirsiniz. MISIR EKMEĞİ MALZEMELER: 4 su bardağı mısır unu 1 yemek kaşığı un 1,5 su bardağı sıcak su 2 yemek kaşığı yoğurt 1 yumurta 1 silme tatlı kaşığı tuz Bir çay bardağı zeytinyağı ya da tereyağı 1 paket kabartma tozu YAPILIŞI: Mısır ekmeği yapımı için önce katı malzemeleri derin bir kaba koyun ve karıştırın. Unun ortasını açın ve açtığınız kısma sıvı yağ ile sıcak sudan dökerek tahta kaşıkla karıştırmaya başlayın. Kurabiye hamuruna göre biraz daha cıvık olan bir kıvam elde edince su eklemeyi bırakabilirsiniz. Bu aşamada hamuru elinizle yoğurabilirsiniz. İstediğiniz kıvama geldiğinde ekmeğinizi fırın tepsisine ya da bir borcama yayabilirsiniz. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra ekmeğinizi servis edebilirsiniz. REKLAM LAZ BÖREĞİ MALZEMELER: 5 su bardağı un 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı sıvıyağ 1 çay bardağı su 1 tutam tuz