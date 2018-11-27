Dışişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul'da 29 Kasım 2018 Tarihinde Düzenlenecek İİT Üyesi Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı hakkında yazılı açıklamada bulunuldu.

Açıklamada;

"Türkiye'nin bölgesel örgütlerin ihtilafların önlenmesi ve barışçıl çözümü alanındaki kilit rollerinin güçlendirilmesine atfettiği önem çerçevesinde, 29 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı gerçekleştirilecektir.



İlki 2017 yılında düzenlenmiş olan İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansları, İİT bünyesinde ve üye ülkelerinde arabuluculuk konusunda farkındalık ve kapasite inşasına yönelik girişimlerimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu yılki Konferans, BM ve AGİT’ten sonra İİT bünyesinde ahiren teşkil ettiğimiz ve eş-başkanlığını yürütmekte olduğumuz Arabuluculuk Dostları Temas Grubu’nun faaliyetlerine de katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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