İki şehirde servisler devrildi: 27 yaralı

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HABERTURK.COM / Ajanslar

Isparta ve Muğla'da meydana gelen servis kazalarında toplam 27 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Isparta'daki kaza, saat 08.30 sıralarında, Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi.

Kamil Bildirici'nin kullandığı işçi servis midibüsü, Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada midibüsteki 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs ise çekiciyle bölgeden götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'DA 9'U ÖĞRETMEN 10 YARALI

AA'nın haberine göre, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, Fethiye'den Karadere İlkokuluna öğretmenleri taşıyan, Osman M. idaresindeki servis minibüsü, Çukurincir Mahallesi Karadere mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen minibüsteki 9 öğretmen ile sürücü yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.