İki suyun bir araya geldiği ancak karışmadığı iddia edilen Alaska Körfezi!
02.08.2018 - 10:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Büyük Okyanus'un kuzey doğusunda yer alan Alaska Körfezi'nde, tuzlu su ve tatlı suyun buluştuğu bölge görenleri büyülüyor. Körfezdeki noktada buzul sularıyla okyanus suyunun birbirine karışmadığı iddia edilse de işin aslı öyle değil...
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Alaska Körfezi, Büyük Okyanus'un kuzey doğusunda yer alıyor. Sadece Alaska'nın değil, Kanada'nın da kıyısının bulunduğu Alaska Körfezi'nde, iki suyun bir araya geldiği ancak karışmadığı iddia ediliyor.
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Peki iki su gerçekten karışmıyor mu? İşin aslına bakılırsa Dünya üzerineki su kütlelerinin tamamı birbiriyle karışmak zorunda.
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Ancak Dünya üzerindeki nehirler, okyanuslar veya denizler, içlerindeki mineral ve içerik farklılıkları nedeniyle farklı renklerde görünüyor.
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Bu nedenle tatlı ve tuzlu sular bir araya geldiğinde karışmıyor gibi görünüyor.
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Ancak tüm su kütleleri aslında birbiriyle karışıyor.
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Alaska Körfezi'nde okyanus ve buzul sularının birleştiği nokta içerik farklılıkları nedeniyle ayrışmış gözüküyor.
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BAŞKA BİR DÜNYAYA KAPI OLABİLİR DİYORLAR! İŞTE GERÇEK
Hakkında, başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.
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Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.
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Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.
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Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.
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DÜNYANIN EN İLGİNÇ YER ALTI PLAJI
Dünyanın en büyük mağarası olan Son Doong Vietnam'da 1991 yılında bir köylü tarafından tesadüfen bulundu. 3 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen mağara 2009 yılına kadar dünyadan saklandı.
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Yüksekliği 40 katlı bir gökdelenin sığabileceği gibi olan bu sonsuz mağara, 200 metre yüksekliğinde ve 150 metre genişliğinde. Son Doong'un birbirine bağlı 150 mağaradan oluştuğu ve 139 kilometre uzunluğa sahip olduğu söyleniyor.
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Öyle ki mağarada bir yağmur ormanı, göl, nehir, plajlar ve hayvanlar var. Ayrıca mağara değerli boncuklara da ev sahipliği yapıyor. Gürültü ve rüzgar uğultusu yüzünden yerlilerin girmeye cesaret edemediği bu mağara, 6,5 kilometre uzunluğunda.
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Mağaraya ulaşım hiç kolay değil. Ho Chi Minh City otobanının bir yerinde inip ormanın içinde 10 kilometre yürünmesi gerekiyor. Bu yolculuk da normal şartlar altında neredeyse 6 saat sürüyor!
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Son Doong'un 2009 yılında yapılan bir incelemeden sonra bu yerin dünyanın en büyük mağarası olduğu açıklandı. Hatta uzmanlarının incelemelerine göre bu mağaranın büyük bir bölümü keşfedilemedi ve mağarada bambaşka canlı organizmalarının olduğunu belirtiyor.
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