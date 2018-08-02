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Öyle ki mağarada bir yağmur ormanı, göl, nehir, plajlar ve hayvanlar var. Ayrıca mağara değerli boncuklara da ev sahipliği yapıyor. Gürültü ve rüzgar uğultusu yüzünden yerlilerin girmeye cesaret edemediği bu mağara, 6,5 kilometre uzunluğunda.