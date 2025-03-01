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        Haberler Gündem Trafik İkinci kez drift: Ehliyeti iptal edildi

        Trafikte ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi

        İstanbul'da ikinci kez trafikte drift attığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve sürücüye 52 bin 712 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:08 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:10
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        İkinci kez drift: Ehliyeti iptal edildi
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        İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Kadıköy ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp, "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Aracının plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü Ö.F.K. gözaltına alındı.

        Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden sürücüye 52 bin 712 lira cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca, Ö.F.Knin 5 yıl içerisinde iki kez "drift atmak" maddesini ihlal ettiğinden sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

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