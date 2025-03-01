İkinci kez drift: Ehliyeti iptal edildi

Trafikte ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi
İstanbul'da ikinci kez trafikte drift attığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve sürücüye 52 bin 712 lira ceza kesildi
İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Kadıköy ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp, "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Aracının plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü Ö.F.K. gözaltına alındı.
Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden sürücüye 52 bin 712 lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, Ö.F.Knin 5 yıl içerisinde iki kez "drift atmak" maddesini ihlal ettiğinden sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.