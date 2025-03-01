İkinci kez drift: Ehliyeti iptal edildi

Trafikte ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi İstanbul'da ikinci kez trafikte drift attığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve sürücüye 52 bin 712 lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı Giriş: 01.03.2025 - 19:08 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:10 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL