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İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, oy kullanma işlemine başladı.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yeminin ardından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı.

     

    Yurt dışı seçmenler, 08.00'dan itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarını kullandı. Yurt dışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. 
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    TÜRKMENİSTAN

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta yerel saatle 08.00’de oy kullanmaya başladı.

    Oy verme işleminin 22 Mayıs saat 20.00’ye kadar devam edeceği Türkmenistan’da Büyükelçi Togan Oral da oyunu kullandı.

    Oral, oy vermenin anayasal bir hak olduğunu ifade ederek "Bu hak olmakla birlikte aynı zamanda ülkemizin geleceği ile ilgili söz sahibi olmanız için bize verilmiş olan bir fırsat." dedi.

     

    Türkmenistan’daki Türk seçmenler seçimim ilk turunda yüzde 54,65 katılım sağlamıştı.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    KIRGIZİSTAN

    Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti.

     

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde kurulan bir sandıkta oy verme işlemleri 21 Mayıs akşamına kadar sürecek.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    LİTVANYA

    Litvanya'da yaşayan Türk vatandaşları da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti. Seçmenler, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Litvanya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 795 seçmen bulunuyor.

    Litvanya'daki Türkler seçimin ilk turuna yüzde 73,21 katılım sağlamıştı.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    ÇİN

    Çin'de yaşayan Türk vatandaşları yerel saatle 08.00'den itibaren Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong’daki başkonsolosluklarda sandığa gitmeye başladı. 4 bin 337 kayıtlı seçmenin bulunduğu Çin'de oy kullanma işlemi yarın saat 22.00'ye kadar devam edecek.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    İSVİÇRE

    Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Zürih ve Cenevre başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine yerel saat ile 08.00'de başlandı.

    İsviçre'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 20-24 Mayıs tarihleri arasında 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oy verebilecek.

    Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Seçmenlerin sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

    14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 802 seçmenden 60 bin 95'i oy kullanmıştı.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    ALMANYA

    Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy vermeye başladı.

    Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda sabahın erken saatlerinde sandıkların açılmasını bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    Köln'de seçmenler kurulan 24 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

    Yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke olan Almanya'daki Türkler, 24 Mayıs'a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    Aachen ve Regensburg kentlerinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında 21 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    Bremen'de de ilk günden uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    BELÇİKA

    Belçika'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

    Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine ilk gün yoğun ilgi vardı.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün gözlemlenen yüksek orandaki katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Oy kullanmanın yurt dışındaki seçmen için yerleşik bir kültür haline geldiğini belirten Deniz, ilk turda önceki seçimlere kıyasla oy veren vatandaşların sayısının arttığını söyledi.

    Deniz, yurt dışında ikamet eden tüm vatandaşları demokratik haklarını kullanmaya davet etti.

    Belçika'da başkent Brüksel’in yanı sıra Anvers ve Hasselt şehirlerinde de oy verilebiliyor.

    Seçmenler oylarını 20-24 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 08.00-22.00 arasında kullanabilecek.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Belçika'da 153 bin 443 kayıtlı seçmen bulunuyor.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    ARNAVUTLUK ve KUZEY MAKEDONYA

    Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemlerine başlandı.

    Arnavutluk’un başkenti Tiran’da seçmenler, yerel saatle 08:00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

    Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu kapsamında Arnavutluk’ta Tiran Büyükelçiliğimizde oy kullanma işlemleri başladı. 20, 21 ve 22 Mayıs günlerinde, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız oylarını kullanabilir. Vatandaşlarımızı oylarını kullanmak üzere büyükelçiliğimize bekliyoruz.” dedi.

     

     
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    İRLANDA 

    İrlanda’daki Türk vatandaşları, Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği binasında kurulan 8 oy kabinine sahip 2 sandıkta yerel saat ile 08.00'den itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

    Seçmenler, 21-22 Mayıs günleri de 08.00-22.00 saatleri arasında büyükelçilikte kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İrlanda'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 771 seçmen bulunuyor.

     
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    İTALYA

    İtalya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu’nda kurulan sandıklarda oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı.

    Türkiye'deki seçimin ikinci turunda İtalya'daki ilk oyu Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük kullandı. Gücük, seçimin hayırlı olmasını diledi.

    Roma'daki Türk seçmenler, oy kullanmak için yağışlı havaya rağmen büyükelçilik önünde kuyruk oluşturdu.

    İtalya'daki Türk vatandaşları, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde, yerel saatle 08.00-22.00 arasında oy kullanabilecek.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    Oy kullanma işlemi, Roma Büyükelçiliği'nde her gün kurulacak 1 sandıkta, Milano Başkonsolosluğu'nda ise üç gün boyunca kurulacak 4’er sandıkta gerçekleştirilecek.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

    * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi
  • İkinci tur için yurt dışında oy işlemlerinde yoğun ilgi

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