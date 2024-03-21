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        Haberler Yaşam İklim değişikliği Kangal'ları da etkiledi

        İklim değişikliği Kangal'ları da etkiledi

        Sivas'ın marka değeri Kangal köpekler, iklim değişikliğine bağlı sıcak seyreden hava ve kar yağmaması nedeniyle eşleşme sürecine giremedi. Normal şartlarda Kangal'ların senede 2 kez eşleşip, 2 kez doğum yaptığını belirten Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Kangalların hormonları eşleşmeye müsait olmadı. Bu nedenle doğum süreleri uzadı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:44
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        Dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği, Sivas'ın meşhur Kangal köpeklerini olumsuz yönde etkiliyor.

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        Daha önce kar yağışının olmaması nedeniyle kışlık postlarına geç bürünen Kangal'lar, bu kez eşleşme dönemine giremedi.

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        Her yıl ocak ayında eşleşme sürecine giren ancak bu sene mart ayı sonuna gelinmesine eşleşmeyen Kangal'lar, normal şartlarda senede 2 kez eşleşip, 2 kez doğum yapıyor.

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        "BU YIL 1 KEZ DOĞUM YAPACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

        Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı, köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, "Normalde Kangal köpekleri, senede 2 defa eşleşir ve 2 defa doğum yapar.

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        Bu genelde ilkbahar ve sonbahar aylarında olur. Bu süreçte Kangal köpeklerinin, havaların ısı durumuna göre hormonal dengeleri değişir ve yavrulama periyotlarına girerler.

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        Ama bu yıl iklimin sıcak gitmesi ve karın yağmamasından dolayı Kangal'ların hormonları eşleşmeye müsait olmadı. Bu nedenle doğum süreleri uzadı. Şu anda, 15 gün içinde doğumların başlaması gerekirken daha eşleşme aşamasına dahi gelmediler.

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        Bu da hormonal dengelerinin daha oturmadığını ve iklimsel olarak etkilendiğini görüyoruz. Senede 2 kez doğum yapan Kangal'lar, bu yıl 1 kez doğum yapacak gibi görünüyor. Süreç bu nedenle uzadı" dedi.

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        #sivas
        #Kangal köpekleri
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