İklim değişikliği nedeniyle Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü

Yavru üretimi azalırsa, iklim de böyle giderse önümüzdeki yıllarda Kangal ırkına bir tehdit oluşturuyor. Kangallar iklimlere adapte olabilen bir canlıdır. Küresel ısınmadan dolayı yavru üretimi bu ay itibarıyla yılda 2'den 1'e düştü.