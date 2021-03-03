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İl il koronavirüs risk haritası! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Kademeli normalleşme sebebiyle Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklerine göre ayrıldı ve kısıtlamalar belirlendi. Peki Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte İl il koronavirüs risk haritası...

İl il koronavirüs risk haritası! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme sürecine geçtiğimizi duyurmasının hemen ardından Sağlık Bakanlığı 20-26 Şubat tarihleri arasında illerin risk durumu tablosunu yayınladı. Çok yüksek riskli iller dışında kısıtlamalar gevşetildi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

20-26 ŞUBAT HAFTALIK VAKA SAYISI

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta risk durumuna göre illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40
Diyarbakır: 17,94
Bingöl: 15,81
Muş: 16,64
Bitlis: 15,67
Siirt: 16,35
Şanlıurfa
Mardin: 9,24
Batman: 8,06
Şırnak: 2,29
Van: 10,13
Ağrı: 19:00
Iğdır: 17,19
Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78
Manisa: 39,64
Aydın: 42,24
Denizli: 32,14
Afyon: 38,44
Adana: 41,22
Isparta: 39,14
Eskişehir: 43,85
Ankara: 39,84
Bartın: 42,72
Kastamonu: 64,76
Karabük: 25,80
Çankırı: 28,50
Çorum: 28,12
Kırşehir: 21,89
Nevşehir: 48,51
Yozgat: 42,75
Sivas: 29,85
Hatay: 40,46
Kahramanmaraş
Malatya: 46,35
Elazığ: 39,68
Erzincan: 37,13
Tunceli: 27,25
Bayburt: 31,51
Erzurum: 48,30
Kars: 22,84


YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 96,44
Kırıkkale: 51,43
Tekirdağ: 85,55
İstanbul: 89,90
Kocaeli: 99,18
Yalova: 85,01
Çanakkale: 81,51
Kütahya: 71,97
Bilecik: 60,84
Düzce: 55,91
Zonguldak: 59,11
Bolu: 83,10
İzmir: 53,42
Muğla: 57,38
Antalya: 78,11
Mersin: 91,57
Karaman: 64,76
Niğde: 58,59
Kayseri: 88,05
Kilis: 68,00
Artvin: 88,67
Ardahan: 58,37


ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 107,43
Balıkesir: 142,57
Burdur: 105,36
Konya: 119,28
Aksaray: 123,08
Sinop: 160,03
Samsun: 262,17
Amasya: 110,50
Tokat: 166,50
Ordu: 301,76
Giresun: 264,71
Gümüşhane: 114,58
Trabzon: 239,52
Rize: 213,10
Osmaniye: 145,13
Adıyaman: 116,20

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