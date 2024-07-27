İlayda Akdoğan'dan 'evlilik' açıklaması

"NEJAT İŞLER KENDİNİ HİÇ BOZMAYAN BİRİ"



'İyi Adamın 10 Günü' ve 'Kötü Adamın 10 Günü' projelerinde rol arkadaşı olan Nejat İşler hakkında İlayda Akdoğan; "Gündem olmayı hak eden bir adam. Çok seviyorum, çalışması çok keyifli biri. Fikirleriyle ve duruşuyla kendini hiç bozmayan birisi. Onun olduğu her işte oynamaktan çok keyif alabilirim" dedi.