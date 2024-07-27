İlayda Akdoğan'dan 'evlilik' açıklaması
İranlı basketbolcu Roham Kabir ile ilişkisi 5 yıldır devam eden oyuncu İlayda Akdoğan, evlilik sorularına; "Konuşulan bir şey yok ama hayırlısı" demekle yetindi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İlayda Akdoğan, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Sevgilisi Roham Kabir ve bir arkadaşıyla yürüyüş yapan genç oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
"NEJAT İŞLER KENDİNİ HİÇ BOZMAYAN BİRİ"
'İyi Adamın 10 Günü' ve 'Kötü Adamın 10 Günü' projelerinde rol arkadaşı olan Nejat İşler hakkında İlayda Akdoğan; "Gündem olmayı hak eden bir adam. Çok seviyorum, çalışması çok keyifli biri. Fikirleriyle ve duruşuyla kendini hiç bozmayan birisi. Onun olduğu her işte oynamaktan çok keyif alabilirim" dedi.