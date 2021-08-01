İlçe sakinlerinden görülmemiş seferberlik! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan yangın hâlâ devam ediyor. Yeşilköy Mahallesi’nde başlayan ve Ağla Mahallesi’ni saran yangın tüm hızıyla devam ederken, yangının dumanlarının Denizli’nin Çameli ilçesinden gözüktüğü öğrenildi.

İHA'nın haberine göre yangın nedeniyle Yeşilköy ve Çalca’daki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Bugün sabah saatlerinde ise yangının Yeşilköy’deki evleri tehdit etmeye başlaması ile vatandaşlar adeta seferberlik ilan etti.

Su dolu traktör ve tankerler hazır beklerken, genci yaşlısı yüzlerce vatandaş yangının evlere yaklaşmaması için yangın söndürme çalışmalarında büyük çaba sarf etti.

Vatandaşlardan kimisi su şişeleri ile alev alan yerleri söndürmeye çalışırken, birçok vatandaş ise itfaiye erlerine ulaşan hortumlarda sıralandılar.

Söndürme çalışmalarının yanı sıra birçok vatandaş da söndürmeye katılanlara su, buz, soda ve ayran taşıdı. Söndürme çalışmalarında fenalaşan bazı vatandaşlara ilkyardım ekipleri müdahale etti. Karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği yangında alevler Yeşilköy Mahallesi’ndeki evlere yaklaşık 50 metre mesafeye kadar ulaştı. Hava ve doğa şartlarının elverişsiz olduğu için söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına havadan uçak ve helikopterler de müdahale etti.

Öte yandan bazı ilçe sakinleri ise uçak veya helikopter gibi hava araçlarıyla yangına müdahale edilmediğini de kaydetti.