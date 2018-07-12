İlk buluşmada nasıl giyinilmeli?

İlk buluşma her zaman güzel bir izlenim yaratmak için çok önemlidir. Ancak rahatsız veya sizi yansıtmayan bir kıyafet ya da aksesuar, stres yaratır. Bu stresi yenmek isteyenler için karşınızdakini daha ilk buluşmada etkilemenizi sağlayacak öneriler hazırladık