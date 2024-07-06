İlk buluşmalar riske atılmaz! İşte burçlara göre ilk buluşma önerileri

ASLAN BURCU

Aslan burcu kendini öne çıkarmayı ve önemli hissetmeyi sever. İlk buluşmada onun bu hislerini okşamaya odaklanın. Lükse ve sahnede olmaya çok önem verir. İlk buluşmanızda ne kadar gösterişli bi mekan seçerseniz aslan burcunu etkilemek o kadar kolay olur. Ayrıca onun yeteneklerini öne çıkarak bir etkinlik de onu etkileyebilir.