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Karşınızdaki telefon bağımlılığı kabul edilen nomofobiden mustarip değilse ya sizinle pek de ilgilenmiyor ya da arkadaş gruplarına buluşmanın nasıl geçtiğiyle ilgili yazıyordur. Her iki durumda da sizi tanımaya ayıracağı zamanı telefonda geçirmesi olumsuz bir mesaj verir. Ancak yine de ondan hoşlandıysanız, bir şans daha vermek için eğlenceli bir sohbet konusu açmayı deneyebilirsiniz.