Beden diliniz ilk buluşmada duygularınızı ele veriyor
06.12.2018 - 14:34 | Güncelleme:
İlk buluşmalarda hepimizin aklının ucunda sürekli aynı soru olur: “Benden hoşlandı mı?” Bu soruya yanıt ararken en sık başvurulan yollardan biri de karşımızdakinin beden dilini okumak. Happn ilk buluşmada duyguları ele veren beden diline dair tüyolar veriyor
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Saçlarıyla oynuyorsa doğru yoldasınız
Beden dili uzmanlarına göre insanlar hoşlandığı kişinin yanındayken saçlarını düzeltiyor ya da saçlarıyla oynuyor. Farkında olmadan yapılan bu hareketin altında içgüdüler yatıyor. Kadınlar hoşlandıkları kişinin karşısında içgüdüsel olarak yüzlerinin yuvarlak hatlarını ortaya çıkarmak için saçlarını kulak arkasına atıyor.
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Ancak saçlarla oynamak sanıldığı gibi sadece kadınlara özgü değil. Erkekler de ilgilendikleri kişinin yanında istemsiz de olsa saçlarını düzeltiyor.
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Telefonuna gömülürse alarma geçin
Günümüzde buluşmalara geç kalmak ya da muhabbeti soğuk bir şakayla bozmak gibi sorunların yerini, havadan sudan konuştuktan hemen sonra akıllı telefonlarına gömülenler aldı. İlk buluşmada karşınızdaki sık sık telefonunu kontrol ediyor, hatta mesajlaşıyorsa alarm durumuna geçmekte fayda var.
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Karşınızdaki telefon bağımlılığı kabul edilen nomofobiden mustarip değilse ya sizinle pek de ilgilenmiyor ya da arkadaş gruplarına buluşmanın nasıl geçtiğiyle ilgili yazıyordur. Her iki durumda da sizi tanımaya ayıracağı zamanı telefonda geçirmesi olumsuz bir mesaj verir. Ancak yine de ondan hoşlandıysanız, bir şans daha vermek için eğlenceli bir sohbet konusu açmayı deneyebilirsiniz.
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Küçük temaslar
Sohbet sırasında elinize, kolunuza ya da omzunuza küçük dokunuşlar yapıyorsa sizden hoşlanıyordur. Bazı insanların dokunarak konuşma alışkanlığı olduğunu da unutmadan, karşınızdakinin hareketlerini gözlemleyin. Hiç komik olmasa da sözlerinize gülümsüyor ve hafifçe kolunuza temas ediyorsa, büyük ihtimalle size yakın olmak ve sizi daha yakından tanımak istiyor.
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Göz teması önemli
Konuşurken gözlerini sizden kaçırmıyor, hatta direkt gözlerinizin içine bakıyorsa, aranızda fiziksel bir çekim olduğu su götürmez. Siz konuşurken göz teması kuruyor ve gözbebeklerinin normalden daha iri ve parlak görünüyorsa, sizinle ilgileniyor ve sizin ilginizi bekliyor demektir.
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Sizi taklit ediyorsa doğru yoldasınız
Her hareketinizin bir benzerini mi yapıyor ve adeta sizi taklit mi ediyor. Elinizi masaya koydunuz, bacak bacak üstüne attınız, kahvenizden bir yudum aldınız ve o da aynı hareketleri mi tekrarlıyor?
Uzmanlara göre, farkında olmadan sizin hareketlerinizi taklit eden kişi sizi kendine yakın görüyor ve büyük olasılıkla size güveniyordur. İlk buluşmada hareketlerinizi sıklıkla olmasa da taklit eden birine rastladıysanız şanslısınız, şimdiden güvenini kazandınız demektir.
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Aşk yüzü güldürür
Karşınızda neşeli, en gergin anlarda bile gülümseyen biri varsa, emin olmanız gereken tek bir şey var o da sizden hoşlandığı. Buluşmalarda bazen can sıkıcı olabilecek durumlar yaşanır, garson siparişi yanlış getirir ya da rezerve ettiğiniz masaya başkasını oturtur.
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Gerginlik yaratabilecek bu tür durumlarda karşınızdaki gülümsüyor ve bu durumla eğlenebiliyorsa, şartlar ne olursa olsun sizinle vakit geçirmekten memnun demektir. Olumsuz bir durum olsun ya da olmasın, sık sık nedensizce gülümseyen biri varsa yanınızda, gecenin sonunda mutlaka bir sonraki randevu ayarlanacak demektir.
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