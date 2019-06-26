Paket 65 dolayında maddeden oluşuyor

HABERTÜRK’ün edindiği bilgilere göre, ilk yargı paketinde yer alan önemli düzenlemeler şöyle:

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ



Pakette ile ifade özgürlüğü ilgilendiren yargı kararlarına karşı kanun yolu güvencesi artırılıyor. Halen 5 yılın altında kalan cezalar içeren ve ifade özgürlüğünü yakından ilgilendiren yargı kararları Yargıtay’ın temyiz incelemesine açılıyor.

SORUŞTURMA SÜRECİNE TUTUKLULUK SINIRI

Paket ile uzun tutukluluk sorununa da neşter vuruluyor. Davaların biran önce açılması için soruşturma aşamasındaki tutukluluk süresine üst sınır getiriliyor. Terör ve toplu suçlarda bu sınır 2 yıl olarak düzenleniyor. Asliye cezalık suçlarda 6 ay, ağır cezalık suçlar ise 1 yıl olarak belirleniyor.

HUKUK MESLEK SINAVI

Hukuk alanındaki mesleklere girişe sınav şartı geliyor. Avukat adayı olabilmek için, hakim, savcı ve noter adayı olabilmek için artık hukuk fakültesi mezunları bir sınava tabi tutulacak.

MÜLAKAT KOMİSYONU

Hakimlikte ve savcılıkta mülakatın daha güvenilir hale getirilebilmesi için mülakat komisyonu genişliyor. Komisyonda Yargıtay ve Danıştay’dan 1’er üye de bulunacak.

ERİŞİM ENGELİ KARARI

Erişim engeli kararları aşamalı hale getiriliyor. BTK ve mahkemeler tümden site kapatma yerine önce ilgili içeriğin URL’si için erişim engeli kararı alacak. Bu karar uygulanmazsa veya teknik olarak uygulanma imkanı yoksa ancak o zaman site tamamen erişime kapatılacak.

İCRADAN ÇOCUK TESLİMİ

Boşanmış ailelerde, çocuk tesliminin icra daireleri aracılığıyla yapılması uygulaması son buluyor. Çocuk teslimi Aile Bakanlığı’nın uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT

Belli kıdemin üzerindeki avukat meslektaşlarımıza hususi damgalı pasaport yani yeşil pasaport verilecek. Bu sürenin 15 ya da 20 yıl olması değerlendiriliyor.